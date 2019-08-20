鳥槍和弓箭. August. 20, 2019 07:47. by 金成景記者 tjdrud0306@donga.com. 從對壬辰倭亂失敗原因的解釋中，可以看出其時代面貌。直到20世紀70年代，還是把初期失敗的原因歸結於鳥槍。我還記得小時候在教室裏聽到過這樣的故事。據說向朝廷作了報告。倭寇手裏拿著像紅楓樹壹樣的東西，壹瞄準人就死了。這應該是第壹次朝鮮軍人看到鳥槍的報告。現在聽起來也很恐怖。 兵士和老百姓可能是這樣，但朝鮮朝廷對鳥槍應已有所了解，盡管不知道其戰術能力。這種解釋包含著當時執著於工業化、技術發達時期的氛圍，對忽視近代科學技術的朝鮮時代的反省乃至怨恨。上世紀80年代末，突然出現了“朝鮮的弓比鳥槍還出色”的主張。射程、發射速度、穿透力都很強。況且，鳥槍在下雨或風大的時候不能使用，但弓箭可以照常使用。事實是，不久前也曾就此問題進行過討論，現在不再對此進行反駁。我只想說，親自經歷過壬辰倭亂、使用過槍和弓箭的16世紀以後的朝鮮官僚們選擇了鳥槍。 當我們產業化成功，國家信心上升後，熱愛傳統的心態變成了美化傳統。當然，上個世紀六七十年代也有過這樣的案例，但人們開始充滿自信，甚至認為傳統技術優於近代科學技術。那麽壬辰倭亂初期的戰敗原因是什麽呢？在這裏，對政府和統治階層，貴族們的指責突然湧上心頭。記者還采訪了好幾個壹提到先祖就壹邊發抖壹邊表示想磨碎吃掉等極端話的人。不是為他們辯護。但是，如果這種批評只與對個人無能、少數人格、良心問題的憤怒聯系在壹起，就不能成為歷史的教訓。能力和社會結構的問題，它造成的人民情緒和價值觀，這些東西被擱置起來，不是解決辦法，而是詭辯，魔女狩獵和責任轉嫁戰勝合理。如果不能分析失敗的原因，歷史就會重演。

한국어