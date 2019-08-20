全球電影節25冠王，29日上映影片《蜂鳥》導演金寶拉. August. 20, 2019 07:48. by 李?? baltika7@donga.com. 每個人都有一個小宇宙。將於本月29日上映的電影《蜂鳥》講述了中學2年級學生“恩熙”(朴智厚飾)所擁有的小宇宙的故事。體重只有30克的小小身體，以每秒90次展翅的蜂鳥，與苦惱著與男朋友和家人、朋友之間的關系，為了得到愛而不斷努力的恩熙的樣子非常相似。 恩熙和在家長式的氛圍中學習很好的哥哥、問題兒童姐姐一起生活。在與男朋友和後輩、朋友關系之間的岌岌可危的時候，唯一能交流感情的是漢文老師“英智”(金璽碧)。恩熙日常生活中出現的細小裂痕，與首爾聖水大橋倒塌事件緊密相關。 該作品通過平凡少女的日常生活，像一首敘事詩一樣講述了韓國社會的悲劇事件，在第69屆柏林國際電影節等世界25個電影節上獲得了導演獎、評委會大獎等諸多榮譽。恩熙的家—大峙洞銀馬公寓、補習學校、高呼“找出混日子的人”的老師、聖水大橋倒塌等充滿“韓國式”背景的這部電影在國際電影節上受到各國評委的青睞。 金寶拉導演(38歲)19日在首爾銅雀區Art Nine與世界各國觀眾見面，確認了該片具有的普遍性力量。 “最近在意大利，我的腿要散架了，經歷過很多災難的日本觀眾都感謝我，說我撫慰了他們的心靈。更不用說為治愈因9.11恐怖事件受到的傷害而創辦的美國紐約翠貝卡電影節(Tribeca Film Festival)的反應了。” 對幼年時期所經歷的關系的不安、暴力的經驗也是大家都認同的素材。“從劇本階段開始，我就向世界各國的朋友、60多歲的教授和10多歲的青少年們執著地詢問了他們的反應，確認了他們有著普遍的共識。送劇本的投資公司負責人曾給我講過她小時候的事情。雖然最終沒能得到投資，但當有人感到有同感時，就覺得將來有一天真的會很值錢。” 為了將特別嘈雜的大韓民國的1994年搬上銀幕，在場所和道具的交涉上也下了很大功夫。奇跡般地確保了銀馬公寓的空房。輾轉於金導演的父母家和各個道具室，用發現的相框和古老的全集套書、陽臺上的植物裝飾了恩熙家的房子。據說，銀馬公寓和開浦洞公寓商街等建築在重建之前原封不動地保留了下來，因此1994年的情趣得以搬上銀幕。 從金導演個人的幼年時代開始的故事在4年間對劇本進行了細致的修改，期間改編的部分更多了。但是就像英智老師給恩熙的一杯熱茶一樣，中學時期補習班老師給的“烏龍茶”的記憶原封不動地留在了電影中。 “小時候在漢文學院學到的《明心寶鑒》名文句也傳到了我的耳朵裏。戴著眼鏡的老師雖然沈著冷靜，但是很人性化，那時候的烏龍茶的感覺現在依然溫暖地保留了下來。對透明地接受所有事情的孩子們來說，大人的小動作似乎給人生留下了痕跡。” 就像恩熙經歷各種關系的“崩潰”成長一樣，經歷了橋梁和百貨商店倒塌、船只沈沒的災難，韓國社會仍然在經歷成長痛。 “少了一點被西歐人認可的渴望，希望我們能夠一起思考，以更健康的方式拯救我們的社會。我們跑得太多，也取得了了不起的成就，但那麽多人不是都病了嘛。”

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