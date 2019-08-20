Galaxy Note10也有可能以LTE機型上市？. August. 20, 2019 07:46. by 郭道英 now@donga.com. 作為第5代(5G)專用機型，三星電子即將在韓國上市的最新智能手機“蓋樂世 Note10”以長期演進技術(LTE•4G)機型上市的可能性正在增大。 據移動通信業界19日透露，SK電訊和KT、LG U+等3家通信公司正在與三星電子協商推出蓋樂世Note10 LTE機型。 由於蓋樂世Note10在國外是以LTE機型、LTE•5G並行機型上市的，因此對於在國內只推出5G獨立機型，從上市計劃之初就出現了一些雜音。因為在國內5G市場尚未成熟的情況下，有觀點認為限制了國內消費者的選擇權。此前，三星電子之前的最新產品“蓋樂世S10”在3、4月份連續推出了LTE機型和5G機型。 科學技術信息通信部和通信業界表示，為了方便用戶，已向三星電子提出了推出蓋樂世Note10 LTE機型的申請。對於電信運營商來說，開通高價的5G資費套餐是有利的，但有必要考慮那些不改變資費套餐，只想換智能手機的LTE用戶。 三星電子計劃從23日開始正式銷售蓋樂世Note 10 5G手機，暫時按計劃推出產品。業內人士表示，“在美國推出的蓋樂世Note10 LTE機型和在國內推出的5G機型價格基本持平。要想進一步推出國內版LTE機型，開發過程和場地測試等都需要一段時間。”

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