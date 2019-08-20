秋信守連續7個賽季轟出20記本壘打. August. 20, 2019 07:47. by 金培中 wanted@donga.com. “choo choo train”秋信守(37歲•得克薩斯騎警隊)成為首位在美國職棒大聯盟(MLB)賽場上連續3個賽季轟出20記本壘打的亞洲擊球手。 19日，秋信守在美國得克薩斯州阿靈頓Globe Life公園球場舉行的與明尼蘇達雙城隊的主場比賽中，在本隊2比3落後的第7局下半局作為首發擊球手，他揮出的球棒擊中救援投手戴森投出的時速154公裏的球，轟出了越過左側圍墻的追平比分的本壘打。這是他自11日與密爾沃基隊的比賽後，時隔7場比賽再次擊出本壘打，並創造了新紀錄。 秋信守是首位連續3個賽季打出20個本壘打的亞洲擊球手。松井秀喜(45歲)等征服日本職業棒球的選手們轉移到頂級聯賽後，雖然投出了很多本壘打，但是距離持續不斷出現本壘打還有著很大差距。秋信守在2017年擊出22個本壘打，去年擊出21個本壘打，今年又擊出20個本壘打，狀態十分穩定。憑借當天的記錄，秋信守本壘打數超過20個的賽季增加到了“7個賽季”，進一步拉大了與松井秀喜(5個賽季)之間的差距。 得克薩斯隊目前共進行了123場比賽，離賽季結束只有39場比賽可打，但出戰117場比賽擊出20個本壘打(場均0.17個)的秋信守今後有可能再擊出6、7個本壘打。他也有望刷新自己在2010、2015、2017賽季創下的MLB個人最多記錄22個本壘打。MBC Sports Plus解說員宋載宇(音)表示：“秋信守僅在去年上半賽季就擊出了18個本壘打，雖然當時對‘本壘打職業生涯新高’充滿期待，但最終未能實現。上個賽季下半賽季本壘打的節奏出現了大幅下降的傾向。雖然今年沒有猛打，但一直表現良好，有望刷新紀錄。” 據分析，雖然已近40歲，但他適應狀況的能力很強，而且保持著同樣的訓練程序，這就是他擁有持續長打能力的原因。從去年開始安裝擡起踏足再放下後進行打擊的“踢腿擊球法”的秋信守，為了彌補身體側球的弱點，他在本賽季之前把原本擊球時向左翼手方向移動的右腳向中外野手方向移動了約10厘米。因此，比起推打的本壘打，左撇子秋信守用力拉球擊出的本壘打也隨處可見。6月份一度達到三成的擊球率最近下降到了二成六，秋信守以過去“推打”的樣子逐漸擺脫了低迷。 秋信守從職業聯賽初期開始，有比賽的日子上午4點半開始到賽場進行訓練。超越程序的“習慣的力量”造就了今天的秋信守。宋解說員說：“雖然年紀大了，但每天都在進行和20多歲時一樣的訓練，所以力量還沒有下降。” 另外，對於最近爆出的兒子放棄(韓國)國籍的爭議，秋信守首次開口回應。17日與明尼蘇達隊的比賽之後，秋信守表示，“我知道(兵役問題)很敏感，但請別多想，這是為了孩子們的未來而做出的選擇。即使在遇到同樣的情況，也會做出同樣的決定。家人為我犧牲過，現在我要為家人活著。”

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