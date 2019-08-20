蒂姆·庫克會見特朗普，“蘋果因為對華關稅而難以（與三星）競爭”. August. 20, 2019 07:47. by 常駐華盛頓記者 李正恩、柳根亨記者 lightee@donga.com,noel@donga.com. 美國總統特朗普18日（當地時間）公開了蘋果首席執行官蒂姆·庫克對自己所說的“三星（與蘋果不同）不用繳納關稅”的內容，並表示“正在對此進行思考”。 特朗普當天在結束在新澤西州的休假返回白宮的途中與記者們見面。被問到與蒂姆·庫克的會面時，他回答說：“我和庫克進行了非常好的會面。我非常尊敬他。”然後介紹了蒂姆·庫克關於關稅所說的內容。 特朗普表示：“庫克主張的好的事例之壹是，三星是（蘋果）第壹競爭者，三星的根基在韓國，所以（向美國出口時）不用繳納關稅。”“對於蘋果來說，在與不用繳納關稅的非常好的公司競爭，繳納關稅是壹件困難的事情。”特朗普還說：“我問他（三星）是多麽好的競爭者？他說是壹個非常好的競爭者”，“我認為他提出了非常有說服力的主張，對此我正在思考。” 蒂姆·庫克16日與休假中的特朗普共進了晚餐。他似乎在會上提出了壹個問題，其核心要義是，在中國生產的Iphone等蘋果產品將成為美國對華關稅對象，而競爭對手三星不是關稅征收對象，因此很難確保蘋果的競爭力。據悉，蘋果Iphone的大部分產量都在中國組裝生產，被認為是“美中貿易戰”的主要受害企業。相反，三星電子向美國出口的大部分智能手機都產自越南、巴西等地，因此，美國關稅給三星電子帶來的打擊並不大。 兩人的會面是在特朗普政府（13日）宣布把原本從9月起對手機和筆記本電腦等中國產品征收10%追加關稅的計劃推遲到12月的三天後舉行的。蘋果暫時舒了壹口氣，但Airpods和蘋果手表等從9月起將成為追加關稅征收對象，IPhone和MacBook在12月15日之後也將成為關稅對象。 特朗普總統當天表示將研究與蒂姆·庫克的討論內容，對此，有人擔心“美中之間貿易戰的火花會不會濺到三星身上”。但三星高層相關人士19日表示：“如果不對韓美自由貿易協定進行全面修改，實際上只對韓國產智能手機征收關稅的可能性非常低。”韓國產手機通過1997年世界貿易組織信息技術協定的生效，被指定為零關稅產品，在沒有關稅的情況下出口到美國。去年韓美重新協商自貿協定時，曾被列入征收關稅的考慮對象，但被排除在修改案之外。實際上，美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）和彭博社等美國媒體也更加關註特朗普政府今後放寬對美國主要企業產生影響的關稅負擔或采取提高這些企業價格競爭力的措施的可能性。 但是也有分析稱，特朗普總統是想再次向三星電子施壓，要求其對美國進行投資。特朗普總統6月底訪問韓國時，與韓國企業家會晤時，贊揚三星電子副會長李在镕等，敦促擴大對美投資，並在推特上登出文章，稱三星電子將於2017年在美國建廠。

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