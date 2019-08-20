文在寅：“南北關系要像擺弄玻璃器皿壹樣小心”. August. 20, 2019 07:47. by 韓相準 alwaysj@donga.com. 文在寅總統就南北關系表示：“就像處理易碎的玻璃器皿壹樣，需要小心翼翼壹步壹步前進的慎重態度。” 文在寅19日在首席秘書和秘書會議上表示：“只有雙方共同努力，多做有助於對話的事情，少做妨礙對話的事情，對話才能取得成功。”朝鮮針對文在寅總統大放厥詞，稱其為“煮熟的牛頭（可笑之極）”，並持續進行導彈挑釁。對此，文在寅事實上是希望保持克制。 文在寅接著表示：“應該具有理解對方立場，換位思考的智慧和誠意”，“政府會像迄今所做的那樣，不會失去重心，將會毫不動搖地前進。”文在寅在去年3月對話局面正式開啟時，也曾就南北問題表示：“要像擺弄玻璃器皿壹樣處理。” 文在寅還重申了對和平經濟的意誌。文在寅再次提到光復節賀詞中所說的：“和平經濟是我們未來的核心挑戰和機會”，“包括韓朝美在內的有關國家和我們所有人都應該像珍惜千金壹樣珍惜現在的機會，壹定要拯救現在的經濟。”

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