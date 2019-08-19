傻瓜愛情. August. 19, 2019 10:15. . “說是知道，依靠著我……盼著得到款待……我好像活得大傻瓜……愛情從頭到心，花了70年時間。”——金壽煥《傻瓜致傻瓜們》 今年是紅衣主教金壽煥逝世10周年。他以貧困的陶器匠的兒子的身份出生並登上紅衣主教的寶座，但他沒有忘記自己壹生都是窮人，用奉獻愛心、智慧和愛心的話語，向世人展示了他活著的時代精神。金壽煥紅衣主教壹生都在關註著低處，奉獻著大愛，卻責備自己是“傻瓜”，對自己的愛情不足總是感到羞愧。 在低位時表現出謙遜的態度並不是壹件難事，但壹個受到全國人民推崇的聖職者要放低自己，實現分享和愛心，並不是壹件容易的事情。金壽煥紅衣主教經常提醒我們言行壹致中顯現的謙遜和放低自己的下心的巨大力量。 如果說數十年來實踐真愛的金壽煥紅衣主教花70年時間才讓愛情從頭到心，那麽像筆者這樣的普通人是不是從頭到嘴就花費了70年的時間呢？ 光復以後，曾是世界最貧窮國家的我國在進行壓縮成長的時期，每當人權的伸張和民主化的重要關頭，金壽煥紅衣主教都會提出正確的道路，並通過謙虛的傻瓜之愛，在凝聚國民心上起到了決定性的作用。 最近，不少國民擔心我國陷入了四面楚歌的境地。在這種嚴峻的國際形勢下，全國人民團結共渡難關也很艱難，卻因矛盾而四分五裂，這種情況更加令人擔憂。在“外患內憂”的嚴重危機狀況中備受國民信賴和尊敬的金壽煥紅衣主教的作用，再次令人懷念。

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