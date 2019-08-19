危機的香港“壹國兩制”……中國政府要克制以防止流血事件. August. 19, 2019 10:15. . 昨天是周日，香港也爆發了大規模示威。在市民團體、民間人權戰線等主導下在維多利亞公園舉行的集會，雖然有數十萬人參加，但在公園僅停留15分鐘並依次離開的“流水式”示威，努力阻止與警方的沖突。“遣返法”風波後，持續10周以上的香港混亂和不安已度過難關，但壹觸即發的危機狀況仍在持續。 香港事態隨著時間的推移，示威在激化，當局的應對也變得強硬，流血沖突依然令人擔心。12日，在示威隊伍占領香港國際機場，在機場對兩名中國人實施暴力，中國軍方將此定為“恐怖襲擊”，並表示“離香港只有10分鐘的車程”，強烈暗示將投入軍隊。在昨天的大雨中，主辦方表示希望示威能和平進行，呼籲示威者保持克制，強調和平理性非暴力的“和理非集會”。 香港是通過自由民主主義和市場經濟象征性地代表亞洲價值的地方。雖然此次示威是3月“遣返法”預告立法後引發的，但今年是香港回歸中國22周年，其基礎是“壹國兩制”受到嚴重破壞的危機意識。如果香港發生流血事件，中國難免會因為30年前天安門事件的暴壓政治而遭到反人權體制的指責。習近平主席應作出明智的判斷。 在作為國際航空和物流樞紐的香港，如果發生“第二次天安門事件”，國際社會也將不可避免地受到政治、經濟上的影響。中國當局應該銘記，特朗普總統在將貿易談判和香港問題聯系起來時施壓稱“不想看到暴力鎮壓”，如果香港發生不光彩的事件，中國將會受到來自美國的強大壓力。 香港內部也有人提出，應克制不必要的過激示威。因為過激的示威會帶來強硬鎮壓的借口，香港人主張的大義也會褪色。

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