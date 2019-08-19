柳賢振遭遇個人賽季第三敗，第13勝破產. August. 19, 2019 10:15. by 李憲宰 uni@donga.com. “韓國怪物”柳賢振(32歲•洛杉磯道奇隊)是著名的“撲克臉”。 無論是投得好還是投不好，他的表情幾乎沒有變化。但是在18日進行的與亞特蘭大勇士隊的客場比賽中，裁判的壞球判定讓他有些動搖。或許這是決定勝負的“第一球”。 當天，柳賢振在美國佐治亞州太陽信托公園球場舉行的與亞特蘭大勇士隊的客場比賽中首發出場，在5又三分之二局內被擊出6個被安打(包括2個本壘打)、1個四壞球上壘，失4分。隨著球隊以3比4敗北，柳賢振遭遇了個人賽季第三場失利(12勝)。 柳賢振自6月29日與科羅拉多洛基山隊的比賽後，時隔7場比賽再次陷入了失敗的泥潭。一場比賽失4分以上也是繼那場比賽(4局失7分)後本賽季的第二次。 在兩隊比分0比0戰平的第3局下半局，與首發打者阿戴尼•埃切貝裏亞的勝負讓人久久不能釋懷。在擊球數兩好球兩壞球的情況下，柳賢振投出的第5個球“卡特(時速140公裏)”通過了較低的好球區。 但保羅-納沃特•古西姆的手沒有揚起來。有可能瞬間錯失了球，也有可能是道奇隊接球手拉塞爾•馬丁的接球動作(捕手為了讓接球看起來像好球而采取的抓球動作)引發了反效果。對於裁判的壞球判定，柳賢振露出了少有的遺憾表情。最終被埃切貝裏亞擊出越過右翼手身高的2壘打。道奇隊右翼手彼得森遲緩的擊球判斷也要負起一定責任。此後，在1人出局1、3壘有人的情況下，柳賢振被阿爾維斯擊出掉在左翼線上的2分2壘打。 雖然在球隊擊球手的幫助下將比分扳成2比2平，但在第6局下半局，柳賢振自2013年進軍美國職棒大聯盟後首次被對方連續擊出本壘打。在沒有1名跑壘員在壘的情況下，他向喬治•唐納德森投出了高快速球，結果被對方擊出了外野中央本壘打，向亞當•杜瓦爾投出的外側快速球再次遭遇痛打。柳賢振在用地滾球處理完下一個擊球手查理•科伯森後下場。當天他總共的投球數為101個。雖然平均責任失分從1.45上升到1.64，但依然保持著美國職棒大聯盟中唯一的1分左右的平均責任失分。 本場過後戰績變為82勝43負(勝率0.656)的道奇隊把美國職棒大聯盟總勝率第一位的位置讓給了紐約洋基隊(83勝42負•勝率0.664)。這樣一來，道奇隊很有可能在季後賽上會遇到目前排名國家聯盟東部賽區第1位(73勝52負)的亞特蘭大勇士隊，如何越過對手是柳賢振不得不面對的課題。

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