安倍：“如果韓國政府重新討論就業博覽會，韓國學生將面臨困難”安倍：“如果韓國政府重新討論就業博覽會，韓國學生將面臨困難”. August. 19, 2019 10:15. by 常駐東京記者 朴亨俊 lovesong@donga.com. 據悉，就韓國政府重新討論有日本企業大舉參加的海外就業博覽會壹事，日本首相安倍晉三表示：“如果那樣做，韓國學生會陷入困境。” 日韓議員聯盟幹事長河村建夫17日在接受《每日新聞》采訪時說：“14日在山口縣機場與安倍首相見了面。韓國政府全面重新討論9月海外就業博覽會壹事成為話題。”他接著強調：“安倍晉三說，‘那樣的話，韓國學生會變得很困難’，反過來很擔心。”雖然河村表示是“安倍首相很擔心”，但安倍的發言可能是為了強調中斷交流會給韓國帶來負面影響。 河村在接受采訪時表示，“停止兒童交流、航空停航、遊客減少等影響現在已經開始顯現。如果雙方繼續相互報復，兩國關系將無法擺脫泥潭”，“9月在東京舉行的日韓、韓日議員聯盟聯合總會應如期舉行。” 安倍所稱的博覽會是指9月24日和26日在首爾和釜山舉行的“全球就業大戰”。韓國雇傭勞動部認為，由於日本采取貿易報復措施，很難像往年壹樣讓日本企業大規模參與，因此正在研究減少日本企業比重等對策。

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