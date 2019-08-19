韓國軍方掌握朝鮮挑釁前壹天的情報，報告給了青瓦臺高層. August. 19, 2019 10:15. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 據18日確認的消息，韓美情報當局在朝鮮發射導彈的前壹天，即15日光復節上午，已經捕捉到了在江原道通川地區有裝載新型短程彈道導彈的移動式發射車輛的動向。也就是說，在文在寅總統在光復節賀詞中表示“將傾盡全力（同朝鮮的）和平經濟”的幾個小時前，已經掌握了朝鮮的挑釁征兆。 據多名政府消息靈通人士透露，15日上午，美國偵察衛星捕捉到了裝載新型短程彈道導彈的移動式發射車輛和兵力的動向。據悉，韓美情報當局認為這是最有力的挑釁征兆，動員所有情報資產進入了追蹤、監視態勢。這是因為，就像10日在鹹興市發射時壹樣，朝鮮國務委員會委員長金正恩參觀的可能性很大，特別無法排除在光復節當天發動挑釁的可能性。也就是說，在文在寅總統發表光復節賀詞之前，在密切註意朝鮮發出挑釁威脅的用意的同時，高度關註朝鮮是否會強行發射。據悉，上述情況已通過軍方領導層向青瓦臺作了報告。 實際上，朝鮮在15日只進行了移動式發射車輛的展開及返回演習，實際發射（2枚）是在16日上午進行的。15日的挑釁征兆似乎只是針對金正恩現場參觀的“事前彩排”，16日是則在金正恩的註視下進行了試射。 朝鮮中央通訊社和《勞動新聞》等朝鮮媒體17日再次報道了金正恩指導新武器試射的消息，並公開了相關照片。這壹次似乎再次發射了10日發射的“朝鮮版戰術短程彈道導彈”。據朝鮮官方媒體報道，金正恩表示：“在最短時間內開發出主要的軍事打擊手段，成功率達到了既神秘又令人吃驚的程度，對此深表滿意。”金正恩還表示：“所有人都應該銘記，讓任何勢力都不敢對我們玩火，這是黨的國防建設的核心構想，是堅定不移的意誌。”

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