報復五天前發表報告稱“出口限制阻礙貿易秩序”，日本的自相矛盾行為. August. 17, 2019 07:31. . 日本經濟產業省在二十國集團（G20）大阪峰會召開兩天前的6月26日發表《2019年年度不公平貿易報告》，聲稱“如果以安全保障為由輕易批準限制出口的例外情況，自由貿易的秩序就會變形”。在東道主日本主導下通過的G20首腦宣言中也強調了“透明、可預測、穩定的貿易環境”。 但僅僅5天後的7月1日，日本經產省就公布了對出口韓國的3種原材料的限制規定。經產省當時表示：“韓國沒有對征用問題提出令人滿意的解決方案，這損害了兩國間的信賴關系。”對此，世界主要媒體紛紛批評日本對政治問題采取貿易制裁措施，但日本政府卻改口說，這不是針對征用問題的應對措施，而是因為安保問題。接著，日本壹方面在這個月初把韓國排除在“白色清單（出口程序簡化對象國）”之外，再次采取報復措施，另壹方面卻聲稱其名義為：“從安全保障的角度考慮，是為了恰如其分地實施我國的出口管理制度。” 但是，日本經產省的報告也表明，日本自己明知以安全保障為由實行的出口限制是違反自由貿易秩序的行為，但仍然強行實施了對韓出口限制。這違反了自己向國際社會提交的報告內容。日本的自相矛盾不止於此。在美國試圖對韓國、日本、歐盟等適用《貿易擴張法》第232條時，日本曾批評說：“在20世紀60年代冷戰體制下為牽制共產國家而制定的條款，現在適用於安保同盟國。”日本應該認識到，針對韓國的出口限制無論以何種邏輯和名義都無法正當化，應該像G20宣言表明的那樣，早日回到透明穩定的貿易環境。

한국어