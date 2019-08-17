朝鮮在韓國眼皮底下的最南端發射導彈，距離軍事分界線僅50多公裏. August. 17, 2019 07:30. by 孫孝珠 hjson@donga.com. 朝鮮在文在寅總統發表光復節賀詞21小時後，再次進行了發射疑似短程導彈的發射體挑釁。 韓國軍隊聯合參謀本部當天表示，朝鮮在16日上午8時1分和16分先後發射了兩枚疑似短程彈道導彈的發射體。這是朝鮮10日發射“朝鮮版ATACMS（陸軍戰術導彈系統）新型戰術短程彈道導彈”後，時隔6天再次發起挑釁。這是今年以來朝鮮的第八次挑釁。 朝鮮發射導彈的地區是江原道通川郡以北壹帶，距離軍事分界線不過50多公裏。事實上朝鮮是在韓國眼皮底下進行挑釁，是在去年重啟無核化對話後朝鮮挑釁地區中離軍事分界線最近的地區。 青瓦臺當天上午在國家安保室長鄭義溶的主持下召開了國家安全保障會議常任委員會緊急會議，會後發布了報道資料表示，“朝鮮以韓美聯合指揮所演習為由連續發射短程導彈的行為，令人擔憂有可能加劇韓半島的軍事緊張，敦促中止發射”。

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