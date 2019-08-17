美職棒大聯盟本賽季首位登上40記本壘打高地的科迪-貝林澤分析. August. 17, 2019 07:30. by 金培中 wanted@donga.com. 柳賢振(32歲•洛杉磯道奇隊)的特級助手科迪•貝林澤(24歲)登上了40記本壘打的高地，書寫了新的裏程碑。與笨重的體格相去甚遠的他被評價為新興的長打者，備受關註。 在16日與邁阿密隊的比賽中，貝林澤在本隊以4比13落後的第7局，在2人出局1、2壘有人的情況下，擊出了越過右側圍墻的3分本壘打。雖然球隊最終以7比13敗北，但憑借這記本壘打，貝林澤超越了2017年新人時期自己創下的單賽季最多本壘打(39個)記錄，打出了40記本壘打。繼貝林澤之後，當天也擊出40記本壘打的邁克•特勞特(28歲•洛杉磯天使•188厘米、106公斤)，目前兩人排在美國職棒大聯盟(MLB)全體本壘打並列第1位。按照這種狀態，兩人有可能達到53記本壘打。 貝林澤身高193厘米，屬於大個子，但直到高中時期，體重只有70多公斤，身材瘦小，與長打者相去甚遠。貝林澤加盟洛杉磯道奇隊時，作為相當於國內職業棒球養成組組長的蓋夫•凱普勒(現費城人隊主教練)要求像筷子一樣的貝林澤打造“強壯的身體”。貝林澤投入“每日牛奶1加侖(3.8L)”計劃，成功“增量”至近100公斤，在新人時期以39記本壘打證明了自己也能成為巨炮手。 去年以25記本壘打止步不前的貝林澤在本賽季的打擊方面有了進一步的提高。本壘打數增加，擊球率也回升出道賽季的“3成多”(0.317)的秘訣是，以適合自己的擊球姿勢復出。出道第一年，貝林澤將球棒放到接近與身體平行的地方，把球棒向1壘方向輕輕打開，第二年，他把球棒向上支起，右腳也和左腳保持平行，向前稍微變成低垂模樣。這樣的貝林澤今年再次改變了擊球姿勢。 MBC Sports+解說員宋載宇(音)表示，“把擊球姿勢改變為多生產長打的2017年的樣子，培養了應對當時被認為是弱點的身體方向高空球的能力。面對主要以拉桿方式擊球的貝林澤，投手們會采用外側球，貝林澤最近展現出了連這個也能進攻的進化面貌。現在他還很年輕，很有可能有更大的進步，今後想要攻擊他的弱點會很困難。” 由於貝林澤能在攻守兩端堅定地支撐著投手，因此隊友柳賢振獲得賽揚獎(Cy Young Award)的可能性也越來越高。最近，當地媒體對在極端的“投多擊寡”時代保持獨占鰲頭的平均責任失分第一位(1.45)的柳賢振評價道，“不僅是賽揚獎，如果想選賽季最有價值球員(MVP)也毫不遜色。” 另外，柳賢振將在18日與亞特蘭大勇士隊的比賽中挑戰個人賽季第13勝。 對手首發是麥克•波蒂內維奇。柳賢振在去年國家聯盟(NL)分區賽第一輪比賽中與波蒂內維奇展開對決，以7局8個脫三振、無失分的成績獲得了勝利。當時2局失4分的波蒂內維奇本賽季的戰績為4勝5負、平均責任失分6.24，成績並不理想。 17日在亞特蘭大，MLB平均責任失分排名第二位(2.32)的麥克•索羅卡將首發出場。雖然不會與柳賢振展開直接對決，但是僅一天之隔平均責任失分第1、2名的投球也會非常有趣。

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