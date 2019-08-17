安倍再次漏掉韓國，強調“與美國聯手應對朝鮮挑釁”. August. 17, 2019 07:31. by 崔智善 aurinko@donga.com. 日本首相安倍晉三16日就朝鮮進行發射壹事，再次表示將與美國聯手而沒有提及韓國。 據《日本經濟新聞》等當地媒體報道，安倍當天在東京首相官邸接受記者采訪時表示，“在嚴密的警戒態勢下，日本將與美國等國保持聯系，全力保護國民安全”。接著他還表示：“我們確認，這並不影響日本的安全保障。”他沒有提到與日本簽有《軍事情報保護協定》的韓國。 這不是安倍第壹次“跳過韓國”。他在上個月25日和31日朝鮮進行發射後，也沒有提及韓國，只是表示“將與美國緊密合作”。

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