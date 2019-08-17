這壹撥炎熱天氣也會過去. August. 17, 2019 07:31. by 金成景記者 tjdrud0306@donga.com. 近來的3次臺風暫時平息了有如熔爐般的熱浪，但炎熱天氣似乎不會輕易退去。如果在這酷暑中，說現在是秋天，聽起來像是不懂事的聲音，但從節氣上來講，現在肯定是秋天。上周立秋已過，下周將迎來意味著酷暑停歇的處暑，秋天已經開始。 對古人來說，計算日期的簡單方法就是以擁有壹定周期、壹天壹天變化模樣的月亮為基準。根據月亮的形狀計算日期的方法發展成了陰歷。陰歷可以輕易地了解日子的流逝，但顯不出季節的變化。因為季節是由太陽的運動決定的。把太陽的動態分成24等分、表示季節變化的是二十四節氣。所以二十四節氣與陽歷的日期基本吻合。陰歷根據月亮的朔望周期，陽歷根據太陽的轉動周期，因此壹年的長度分別為354天和365天，存在差別。在陰歷中不足的11天由閏日插入，來補足陽歷的長度，完善表現季節變化的二十四節氣，發展而成的日歷就是陰陽歷。 在韓國、中國、日本等地被稱為陰歷的陰陽歷，與伊斯蘭世界使用的純陰歷不同。在伊斯蘭歷法中，只有親眼確認在阿拉伯語中稱為“Hilal”的新月才能開始新的月份。由於各地區的月出時間不同，每月的開始日期也各不相同。在以沙漠為主的中東伊斯蘭世界，季節的變化並不像農耕社會那樣重要，因此在陰歷上沒有必要補充陽歷因素。 雖然是為了了解季節變化而引入了二十四節氣，但實際上與我們感受到的天氣存在差異。本來二十四節氣是以中國周朝的黃河地區天氣為基準的，所以不能很好地體現韓半島的季節變化。再加上最近受全球變暖的影響，二十四節氣變得不太吻合。從氣候學上看，將日平均氣溫下降到20度以下的情況視為秋天，但最近氣候學上的秋天來臨比20世紀70年代推遲了半個月以上。因此進入秋天的立秋成了壹年中最熱的壹天。原來立秋與處暑之間氣溫下降是正常的，但最近立秋後半個月的處暑，氣溫也相差不大。 對於我們的祖先來說，二十四節氣是長期經驗產生的智慧產物。芒種必播種，霜降必秋收。盡管受全球變暖的影響，其嚴謹的權威正在動搖，但積澱了數千年的智慧依然閃耀著明晰的光芒。炎熱達到極點的時候是立秋，就像陽到極點時陰便開始的太極模樣。當快樂達到極致時，就會孕育失敗的原因，當陷入絕望的深淵時，東山再起的新希望就會湧現。就像雖然來得慢了點，但秋天壹定會來壹樣，難以忍受的痛苦的酷暑，必定也會過去。

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