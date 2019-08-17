華盛頓和平少女像. August. 17, 2019 07:31. by 華盛頓=金靜安 常駐記者 jkim@donga.com. “請將正義還給慰安婦奶奶！”“請為戰爭罪行道歉！” 15日(當地時間)下午，在華盛頓馬薩諸塞街頭的日本駐美大使館前響起了譴責日本戰爭犯罪的口號。值得一提的是，在當天的集會上，約3年前來到華盛頓，但因日方的阻撓，未能找到安身之處，被關在倉庫裏約32個月的“和平少女像”被裝在卡車上一同前往。 在命名為“少女像與上街出遊”的當天集會活動中，華盛頓慰安婦問題對策委員會(簡稱，華盛頓慰對委)相關人士和主導華盛頓和平少女像建立的“希望蝴蝶”團體會員20多人參加。他們在要求日本就戰爭罪行道歉的同時，還敦促日本停止妨礙在華盛頓建立和平少女像的行動。 和平少女像2016年11月在華盛頓國家廣場舉行歡迎儀式，向大眾公開。當初計劃永久設立在華盛頓附近馬裏蘭州的一所大學內，但最後被無限期推遲，之後因日本方面的壓力而難以設置。希望蝴蝶會員李在洙說：“雖然少女像一直以來強調包含宣傳非政治問題的戰爭罪行的慘狀與和平價值的普遍信息，但日本的遊說非常堅決，因此想要在華盛頓設立少女像很費勁。” 主辦方計劃在今年內物色華盛頓或附近場所，永久設置少女像。“希望蝴蝶”的另一位相關人士表示：“雖然已經有大型韓人教會等表示希望設立，但盡可能與美國主流社會共享少女像的意義似乎更好，正在物色圖書館、公園等公共場所。” 目前，在美國加利福尼亞格蘭岱爾市和密歇根州薩烏德菲爾德韓人文化會館、佐治亞州布魯克黑文布萊克本主公園、紐約曼哈頓紐約韓人會館都設有“和平少女像”。如果在華盛頓設立少女像，這將是美國國內設立的第五個少女像。 當天，少女像繼抵達日本駐美大使館前的集會之後，又途經附近的駐美大韓帝國公使館，來到白宮前與華盛頓市民見面。在舉行光復節紀念活動的弗吉尼亞州的一個韓人教會內，還舉行了由韓裔第2、3代參加的“與少女像合影”活動。不過，少女像還沒有找到安身之所，當天她只走了半個多鐘頭，就不得不再次前往附近的存放倉庫。

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