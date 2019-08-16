克制擴大戰勢的韓日8·15信息，要尋找對話的頭緒. August. 16, 2019 07:41. . 文在寅總統昨天在光復74周年慶祝詞中，相比“反日”，更強調“戰勝日本”。他沒有提及最近韓日矛盾的核心主題——強制征用和日軍強征慰安婦，提出了“哪怕日本現在走上對話與合作之路，我們將欣然攜手”的建議。 文在寅總統今年的8·15講話是決定陷入最糟糕對抗狀況的韓日關系走向的分水嶺，因此備受關註。可以說，文在寅總統采取慎重的態度，顯示出了今後對韓日矛盾方向進行矛盾管理的可能性。文在寅總統在慶祝詞中對日本國民展現了“擺脫軍國主義的壓迫，從侵略戰爭中解放出來”的觀點。這是將日本的執政者和國民分離的觀點，被評價為是承認歷史和現實交織的韓日關系復雜性的現實思考方式。 在日本，5月即位的日本天皇德仁昨天在終戰紀念日致詞時表示，“對戰爭的深刻反省”和“不要重復（戰爭的）慘禍”。雖然這是原樣沿用了其父明仁太上皇從2015年起使用的措詞，但是日本新天皇即位後在對歷史的第壹個信息中提到反省，具有很大的意義。安倍晉三首相在昨天的追悼詞中借用歷屆首相的發言，連續7年堅持了反省戰爭和不戰意誌的形態。這樣的他最近也表示“兩國民間的交流應該繼續下去”。日本政府在2日的內閣會議中修改實施令、決定將韓國排除在“白色清單（出口程序簡化對象國）”之外後，壹直沒有推出追加措施。 當然，現在的形勢還不足以判斷兩國間矛盾會從強硬政策壹邊倒發生轉變。原定在光復節結束後舉行的兩國外交部副部長級第三國會晤已經告吹，24日將迎來《韓日軍事情報保護協定》（是否延續）的通報時限。在G7（七國集團）峰會到來之前，我國政府正在全力展開外交戰。 但是，韓日兩國領導層暫時在8·15這壹重要時間節點上克制擴大戰爭也具有重大意義。就算很難立即恢復正式對話，重要的是，雙方要有尋找減少摩擦而不是擴散矛盾的領域的姿態。從這壹點來看，文在寅總統對明年的東京奧運會表示，“希望世界人民在東京奧運會上看到友好與合作的希望”，這被評價為阻止了國內部分人抵制的聲音。正如總統賀詞中提到的那樣，兩國都應該再次銘記“只有相互合作才能共同發展”。

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