當優兔取代新聞時，算法權力主導世界. August. 16, 2019 07:41. by 金有英 abc@donga.com. “優兔（YouTube）算法是扭曲的，它延長了人們的停留時間。它的設計，是通過刺激性信息等吸引人們的關註，增加廣告收益。”這是曾在優兔上負責算法的工程師揭露的。 他與英國《衛報》進行了壹場有趣的實驗。觀察的對象是優兔在上壹次美國大選時對於特朗普和希拉裏兩名候選人的視頻推薦系統。對交替搜索兩名候選人名字的視頻和推薦視頻中的1000個排名靠前視頻進行了分析，結果顯示，三分之二有利於或極端偏向特定候選人。 展示現有媒體沒有涉及的內容，或通過視頻本身滿足好奇心的優兔，正在不知不覺地蠶食新聞領域。優兔超越單純的趣味和信息傳達，能夠影響政治、社會熱點和對相關現象產生影響，其機制是因為視頻結束後可以自動推薦相關的其他視頻進行播放。但是，通過分析訂閱者的使用模式來實施這壹功能的算法是否公正呢？ 美國行動、技術研究所表示，通過操控搜索算法實驗，可以通過算法操控來讓選舉中20%左右的浮動層改變他們的投票對象，而這種機制運用成功的地方正是巴西。最近，《紐約時報》對“優兔是如何使巴西走向極端主義的？”進行了調查報道。該作品講述了在優兔上擁有100萬名訂閱者、作出種族歧視和厭惡等過激言行的民粹主義者抓住飽受經濟困境和犯罪折磨的選民的心，在去年當選為總統的過程。美國哈佛大學伯克曼克萊中心表示，在巴西優兔上看到中立的政治視頻和綜藝視頻，也只是“誘餌視頻”，它們最終都走向了包含厭惡、歧視、陰謀等的視頻。 對於韓國來說，這聽起來還是很遙遠的事情。據壹項問卷調查顯示，韓國人通過優兔觀看新聞相關視頻的比率為40%，高於38個調查對象國的平均值（26%）。這就是為什麽明年大選在即，優兔變成了“政治場所”，需要引起註意的原因。也有人提及政府對於假新聞的限制，但這可能與言論自由相沖突。特朗普指稱美國有線電視新聞網（CNN）等對自己不友好的媒體“生產假新聞”等，這種“假新聞”用語本身有可能成為武器。相反，如果著眼於去年生效的歐盟“個人信息保護規定”中“聽取有關算法說明的權利”，又會如何呢？有研究結果表明，接受人工智能推薦酒店預售服務的用戶，在聽到有關推薦過程的說明後表現出了批評的態度。這就是想自己判斷內容是否可信。 用戶們應該懂得用批判的方式分辨我們目前看到的圖像是否含有錯誤的信息、捏造的信息和惡意的信息。為此，有必要要求優兔“平臺的責任”，包括說明它是否公正地運用了自動播放和提供推薦目錄的算法。因為很難想象，上壹次選舉因“德魯王回帖”操作而經歷了波折，那麽在視頻力量日益強大的今後選舉中，又會發生什麽事情。

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