“希望有朝一日能在白頭山和圖們江主持《現在去見你》”. August. 16, 2019 07:41. by 申圭鎭 newjin@donga.com. “希望有朝一日能在白頭山和圖們江看著北韓，支持節目。” A頻道綜藝節目《現在去見你》的主持人(MC)南熙錫7日接受本報電話采訪時這樣說道。南MC從2011年12月4日節目首播開始就堅守崗位，是《現在去見你》的支柱。綜合頻道最長壽的節目《現在去見你》將於18日迎來第400集。 《現在去見你》之前曾大規模邀請脫北者出演，詳細介紹了朝鮮的實際情況。至今為止出演《現在去見你》的脫北者有600多名。因為是全世界史無前例的“脫北者綜藝”，《華盛頓郵報》、BBC、《世界報》、NHK等海外媒體都報道過，還受到過朝鮮政府的牽制。 在7年多的時間裏，《現在去見你》對封閉的脫北者社會產生的影響不小。據說，居住在中國的脫北者在朝鮮族的介紹下收看《現在去見你》的文化也在擴散。這算是“預習”在韓國的生活。實際上，脫北居民金賢正(音譯)2014年通過該節目，時隔15年之後再次與弟弟重逢，度過了激動的瞬間。南MC說：“據說在極度小心身份暴露的脫北者們中間已經形成了介紹自己‘來自北韓’的文化。作為主持人感到很滿足。” 被問到《現在去見你》獨有的魅力時，南MC回答說：“突發狀況”。拍攝前會尋找有關北韓的新聞，詢問出演者們的日常瑣事，但是錄節目的時候會發現完全不知道的事情。據說，在以“花燕子”為主題的播出內容中，經常會出現“5年來一直都無法刷牙”“脫北後長了蛀牙”等競爭性地吐露各自經驗的情況。南MC笑著說：“和像排球的發球、接發球、扣球一樣配合默契的現有綜藝節目不同，總是會有緊張感。” 對於出演節目的脫北者來說，南MC成為了“大哥”。聽取在韓國生活時遇到的困難或做出不懂事的行動時，也會提出嚴厲的忠告。他在片場沒能一一聽到很多脫北者的故事，總是感到抱歉。在演播室或聚餐會上，聽到他們的故事時，也經常流淚。他說：“如果聽到拷問經驗等不能放到節目中的故事，不能因為是綜藝節目就這樣一笑帶過。” 對於今後《現在去見你》應該走的方向，大家也是很苦惱的。南MC說：“希望不受敏感北韓問題的影響，更加親切地展示北韓百姓的生活。”李成奎導演也表示：“過去有很多討論韓朝差距的主題，今後將致力於改善符合時代的朝鮮變化情況等認識。” 18日晚11點在《現在去見你》中將播放第400集特輯歌謠祭。在作曲家唐斯派克、Trot歌手薛賀尹、歌手徐瑩殷等評委面前，脫北者們將展開結合過去和現在的歌曲演出。有傳聞說，特別是當徐瑩殷演唱脫北者們喜愛的歌曲《非獨我一人》時，拍攝現場變成了一片淚海。

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