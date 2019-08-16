受今年第10號臺風“羅莎”的影響，擔心東海岸會出現“水炸彈”. August. 16, 2019 07:41. by 史智媛記者 4g1@donga.com. 受今年第10號臺風‘羅莎(英文名：KROSA)’的影響，到16日下午為止，東海岸一帶會出現大量降雨，並刮起大風，擔心會造成災害。 15日據韓國氣象廳介紹，當天下午3時，羅莎目前正途經日本九州、四國之間一路北上。位於大阪西部約290公裏的海上。中心氣壓975hPa(百帕)，最大風速每秒27米(時速97公裏)，強風半徑340公裏。屬於中等強度的中級臺風。羅莎預計將於16日淩晨抵達獨島東面約130公裏的海上。郁陵島和獨島處於臺風的直接影響圈，江原道和慶尚等東海岸內陸地處間接影響圈。 臺風的勢力將比經過日本時稍弱一些，但仍會伴隨暴雨和強風。到16日下午為止，預計在降水量方面，江原嶺東和郁陵島等地在50~150毫米。特別是江原嶺東地區，由於受到強勁的東風猛吹帶來的地形影響，降雨量最多可達200毫米以上。首爾、京畿、江原、嶺西地區的預計降水量為20~60毫米；忠清、全羅、慶尚、內陸地區為5~40毫米。 東海岸和郁陵島和獨島可能會刮最大瞬間風速在72公裏以上的強風，但設施墜落等安全事故可能會發生，因此要特別留意。東海岸大部分地區下達了強風註意報。氣象廳相關人士解釋說：“通過日本後，由於地面摩擦，臺風強度會逐漸減弱。預計17日上午將轉為溫帶低氣壓。” 羅莎過後，酷暑將得到暫時緩解。據預報，16日全國白天最高氣溫為30∼34攝氏度(以下簡稱度)，17日為28∼34度。大邱、光州等部分地區的白天最高氣溫將上升到34度，其余大部分地區為30~33度。首爾16日白天最高氣溫為31度。受羅莎影響，全國大部分地區的高溫特報已經解除。臺風過後，預計暫時不會有熱帶夜。除濟州島以外，全國大部分地區的早晨最低氣溫預計在24度以下。

한국어