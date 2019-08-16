文在寅：“把韓國建設成為壹個沒有人能撼動的國家”. August. 16, 2019 07:40. by 文炳基記者、趙東柱記者 weappon@donga.com,djc@donga.com. 文在寅總統15日表示：“回想起那些面對任何危機都毅然應對的國民，決心把我們想打造的國家建設成為‘誰都不能撼動的國家’”，“面對日本的不正當出口限制，我們將毅然走負責任的經濟強國之路。”文在寅沒有提出反日，而是強調通過和平經濟實現戰勝日本，提出了在經濟及安保方面都不會被外部勢力所撼動的國家的新目標。 文在寅當天在忠清南道天安市獨立紀念館舉行的光復節74周年慶祝詞中表示：“希望日本在反省給鄰國帶來不幸的歷史的同時，共同引領東亞的和平與繁榮。”文在寅表示：“首先成長的國家不能踢掉後面成長的國家的梯子”，“哪怕現在日本走上對話與合作的道路，我們也會欣然攜手。”他在批評日本出口限制措施的同時，也強調日本壹旦進行對話，韓國將積極尋求外交解決方案的意願。 文在寅特別指出：“依靠我們自己的力量戰勝分裂、走向和平與統壹的道路，是通往負責任的經濟強國的捷徑”，“這是我們超越日本的道路，也是引領日本走向東亞合作秩序的道路。”他還表示：“我們將把我們所擁有的壹切投入到和平經濟中，為韓半島敞開新的大門。”文在寅曾在總統就職儀式上表示“將建設壹個從未經歷過的國家”，這壹次表明了將在剩余任期內為打造“無人能撼動的國家”而致力於和平經濟的意誌。 文在寅表示：“在2045年光復100周年之際，將為通過和平與統壹成為壹體的國家——‘One Korea（壹個韓國）’打下堅實的基礎”，“如果實現統壹，將成為世界第六大經濟體的國家，將開創國民收入突破7萬至8萬美元的時代。”他同時針對自由韓國黨等保守在野黨批評稱：“有人說，朝鮮在發射導彈，有什麽和平經濟，我希望正視日本也在推進（同朝鮮）對話的現實”，“希望（這些人）不要淪為被理念所束縛的孤立者。” 但是有人指出，朝鮮國務委員會委員長金正恩宣布完成3種短程發射體套裝等持續對韓挑釁，朝美無核化工作磋商還沒有開始的情況下，文在寅總統提出以和平經濟作為戰勝日本的終極解決方案是過分樂觀的主張。自由韓國黨發言人全熙京（音譯）表示：“文在寅政權執政以來，韓國正在成為‘誰都能撼動的國家’。靠（這種）回避真相的語言盛宴，是絕對無法打造‘誰都無法撼動的國家’的。”自由韓國黨認為，文在寅總統回避了黃教安代表前壹天通過對國民談話提出的國政大轉換要求，計劃從24日開始進行國會會場外鬥爭。

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