新日本天皇表示“深刻反省”……安倍沒有提及反省. August. 16, 2019 07:41. by 常駐東京記者 朴亨俊 lovesong@donga.com. 日本天皇德仁在5月登基後首次舉行的終戰（戰敗）紀念活動中，對過去表示“深刻反省”。但日本首相安倍晉三今年仍然沒有提及對加害歷史的反省和責任，並向合祀甲級戰犯的靖國神社贈送了貢品。 日本政府15日在東京千代田區武道館舉行了全國戰亡者追悼儀式，這是日本新“令和”時代開幕後迎來的第壹個終戰日。德仁天皇在首次參加追悼儀式的致辭中表示：“戰後很長壹段時間裏，思考和平的歲月，回顧過去，與‘深刻反省’壹道，希望不再重復戰爭的慘禍。”其父明仁太上皇在2015年作為發動戰爭的國家首次使用了“深刻反省”的表述，此後每年追悼儀式上都提到了這壹表述。 安倍在當天的紀念辭中沒有提及作為“加害者”對因日本帝國主義侵略戰爭遭受巨大痛苦的亞洲周邊國家的責任。他說：“我國作為戰後壹貫重視和平的國家，走過了壹條道路。”安倍當天向象征日本帝國主義侵略的場所靖國神社贈送了“玉串”（纏以白紙的楊桐樹枝）。這是安倍晉三自2012年12月第二次執政後，連續7年進獻貢品。

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