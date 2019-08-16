全球經濟“R恐怖”加劇，紐約股市創今年以來最大跌幅. August. 16, 2019 07:40. by 朴湧 parky@donga.com. 由於歐洲和亞洲的增長引擎德國和中國的經濟指標不振，世界經濟的“衰退(Recession)恐怖”正在加劇。14日(當地時間)在美國，自2007年6月後時隔12年經濟衰退(也稱經濟停滯)信號的短、長期利率出現逆轉，紐約股市暴跌。亞洲主要國家股市15日也同時下跌。韓國股市當天因光復節而休市。 14日，紐約股市道瓊斯工業平均指數下跌800.49點，跌幅3.05%，收於25479.42點。這是今年以來的最大跌幅，也是歷史上規模第四大的跌幅。大型股為主的標準普爾(S&P)500指數下跌85.72點，跌幅2.93%，收於2840.60點；以技術股為主的納斯達克指數下跌242.42點，跌幅3.02%，收於7773.94點。 據德國政府透露，歐洲最大經濟大國德國第二季度(4月至6月)國內生產總值(GDP)比前一季度減少了0.1%。卷入與美國貿易戰爭的中國7月份的工業生產也只比去年同期增長了4.8%。這是自2002年以後17年來的最低水平。 受此影響，當天紐約債券市場10年期美國國債利率一度跌至1.623%，低於2年期國債利率(1.6344%)。通常情況下，債券期限越長，利率越高(債券價格下跌)。但是，如果對經濟衰退的憂慮增加，因投資者偏愛安全資產帶來的長期債券需求增加，導致長期債券利率下降(債券價格上漲)。瑞士投資銀行瑞士信貸表示，自1978年以來，2年期和10年期債券的利率逆轉共發生過5次。另外，平均22個月過後，無一例外地都出現了經濟衰退。 因經濟衰退導致的需求減少，油價也急劇下跌。當天，紐約商業交易所(NYMEX)9月份交貨的西部得克薩斯產原油(WTI)每桶比前一天下跌3.3%(1.87美元)，收於55.23美元。

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