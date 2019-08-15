光復74周年，重啟韓日關系使之面向未來吧. August. 15, 2019 07:37. . 在韓日關系陷入1965年建交邦交以來最糟糕的低谷的情況下，迎來了光復74周年。去年10月大法院就強制征用勞工問題作出判決後，韓日關系不斷惡化，隨著上月初日本實施經濟報復，韓日關系壹蹶不振，難以轉圜。把經濟引入歷史、外交議題的安倍晉三政權的出口限制規定打破了歷經壹再惡化和改善、好不容易維持合作的韓日關系的不成文規定。看不到明確的解決方法。 韓國的“光復節”在日本是“終戰紀念日”。如此所示，兩國走過的歷史正好相反。光復74年後，戰後壹代人口占據了多數，但在兩國關系中，歷史是無法掩蓋或抹去的核心變數。日本追求“從戰後體制中擺脫出來”，在實際歷史問題上既缺乏知識、也沒有負債感的壹代占據了大部分社會。同壹時期，韓國盡管經歷了分裂和同族相殘的戰爭，實現了飛躍性的經濟發展和民主化。但是，包括戰後壹代在內的多數也忘記了日本帝國主義強占時期，心中銘記的是不是本應覆蓋的歷史而是目前活生生的歷史。 盡管如此，韓日兩國是需要恢復好不容易形成的合作關系、壹起走向未來的宿命鄰居。最近，政界壹些人士指出1965年韓日邦交正常化協定形成的體制存在根本局限性，主張廢除該協定。但是韓國和日本在1965年體制下實現了雙贏，實現了經濟發展，因此應該同時看到其光芒和影子。 在過去的壹個半月裏，兩國政治圈的矛盾正在加劇，但是民間卻出現了強調冷靜的現實之聲。特別是12日，67名國內元老級知識分子發表特別聲明，強調“回歸1998年金大中與小淵惠三聯合宣言的精神與解決方案”，這壹聲音值得傾聽。當時日本首相小淵惠三表示“深刻反省和謝罪”，金大中總統則以“面向未來的關系”相回應。元老們還要求雙方政府就韓日兩國撤銷經濟報復、擴大對話、過去協定及約定等進行持續磋商。日本從上月下旬開始，和田春樹等78名知識分子參加了"韓國是敵人嗎"的簽名運動，要求本國政府立即撤銷出口限制。在日本，從上個月下旬起，和田春樹等78名知識分子展開了題為“韓國是敵人嗎？”的簽名運動，要求本國政府立即撤銷針對韓國的出口限制。 為了1965年體制的成熟升級，韓日兩國都需要發揮集體智慧。無論是韓國還是日本，雖然政權的任期有限，但國家和國民卻綿綿不絕。理解韓國、願意合作的日本國民，就是韓國的外交資產。相反，如果國民之間發生厭韓、反日等情緒對立，雖然不能立即看到，卻會成為侵蝕未來資產的毒素。在兩國過去糾纏不清的爭鬥中，國際局勢已經冰封到預告新冷戰的程度。為了韓半島和平進程和東北亞和平，韓日間的合作也迫在眉睫。今年是“三壹”運動和臨時政府成立100周年，明年將迎來光復75周年。韓日兩國應立足於歷史，尋找能夠重啟兩國關系、使之能夠開創新未來的轉折點。

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