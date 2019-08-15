特朗普：“推遲向中國商品加征關稅，是因為聖誕節”. August. 15, 2019 07:37. by 朴湧, 李建赫 parky@donga.com,gun@donga.com. 美國總統特朗普13日說，“擔心聖誕節購物季對美國消費者造成損害，因此推遲了對中國的關稅，”後退了壹步。特朗普1日表示，“從下個月1日起，將對3000億美元中國產商品加征10%的關稅”，但在12天之後，他改變了態度。 美國貿易代表部當天也在其主頁上發表文章稱：“對中國產智能手機、便攜式筆記本電腦、玩具、視頻遊戲等加征10%關稅的時間，將推遲到12月15日。”在美國貿易代表部宣布之前，中國商務部當天表示，劉鶴副總理與美國貿易代表羅伯特·萊特希澤和美國財政部長史蒂芬·姆努欽通了電話，並決定在今後兩周內再次進行通話。 據《華爾街日報》估算，以2018年貿易額為準，當天推遲征收關稅的中國進口商品規模約為1560億美元。尤其是對中國生產的蘋果Iphone機的追加關稅也將有所推遲。但該報同時預計，工具、服裝、部分鞋類等價值1070億美元的商品將按原計劃從下月1日起加征關稅。 11月底感恩節長假的“黑色星期五”、12月底的聖誕節，是左右美國零售業景氣的最大節點。對於計劃明年11月再次競選連任的特朗普政府來說，壹定要挽救年末的比賽，這樣才有利於再次當選。特別是上月中國上海兩國高級別貿易談判無果而終後，美國紐約股市的道瓊斯工業平均指數下跌1000多點，給特朗普政府帶來了壓力。《華盛頓郵報》說：“總統最終承認關稅可能對美國消費者造成損害。如果最近的關稅征收費用全部轉嫁給美國消費者，那麽美國四口之家就要多付約350美元。”《華爾街日報》也表示：“美國進口商們向政府提出了不滿，因為不得不把關稅費用轉嫁給消費者。” 受貿易談判暖風影響，當天紐約股市道瓊斯和納斯達克指數分別上漲1.44%和1.95%。蘋果股價也上漲了4.23%。14日，韓國股市KOSPI指數開盤後上漲1%以上，最終以1938.37收盤，比前壹天上漲12.54點（0.65%）。KOSDAQ指數也在盤中恢復600點，顯示出強勢，以597.15點收盤，上漲1.08%。KOSPI大將股三星電子上漲1.63%，SK海力士上漲3.22%，以大型股為主表現出強勢。在首爾外匯市場，隨著對韓國等新興國家經濟不安的憂慮緩解，韓元兌美元的匯率也比前壹天下降9.5韓元，以1美元兌1212.7韓元收盤，韓元價值有所上升。 但有人指出，很難預測此次關稅延期會是美中貿易磋商的突破口。華爾街反而有評價認為，此舉只暴露出美國弱點，給中國提供了力量。據悉，美國正在準備下個月在華盛頓與中國進行面對面的磋商。如果中國不同意美國要求的竊取知識產權、支付補貼等結構改革，談判僵局將不會輕易解決。

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