韓國政府確定派遣“姜邯贊”艦前往霍爾木茲海峽. August. 15, 2019 07:37. by 孫孝珠, 韓相準 hjson@donga.com,alwaysj@donga.com. 據悉，韓國政府就美國要求韓國向霍爾木茲海峽派兵壹事，做出了巧妙利用青海部隊的決定。但是，政府決定不追加擴大青海部隊的兵力，並在派兵前向霍爾木茲海峽附近的中東國家進行事先解釋。 執政圈高層相關人士14日表示：“決定以把正在亞丁灣地區活動的青海部隊的行動範圍擴大到霍爾木茲海峽的方式派兵”，“考慮到各種情況，正在就正式宣布時間進行協調。”據悉，國防部最近向青瓦臺報告說：“除青海部隊外，將不追加增派兵力或動員地面部隊。”作為第30批青海部隊，國防部13日派遣了將活動至明年2月的“姜邯贊”艦，做好了將作戰地區擴大到霍爾木茲海峽的準備。“姜邯贊”艦曾於2012年成功執行營救及護送“傑米尼”號被綁架船員的任務。 據悉，韓國政府決定向霍爾木茲派兵，但決定不增派兵力或動員地面部隊，是考慮到了與海峽周邊國家的關系。位於霍爾木茲海峽附近的阿拉伯聯合酋長國與韓國是“特別戰略夥伴”。政府正與卡塔爾、科威特推進液化天然氣船舶招標、建設智慧城市等經濟合作。政府計劃在正式宣布之前，先向這些國家派出代表團，向它們解釋，“這是為保護行經霍爾木茲海峽的韓國船只的不可避免的決定”。 但據悉，政府尚未正式向美方告知這壹計劃。派兵可能是考慮到了韓日矛盾局面，以及今後即將進行的防衛費分擔額協商中可以對美國起到杠桿作用。

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