日本的自相矛盾：自己是“出口管理”、韓國是“違反世貿規則”. August. 14, 2019 08:23. . 韓國政府對“戰略物資進出口告示”進行修改，把日本排除在“白色清單”（出口程序簡化國家）之外。壹直以來，韓國政府把加入瓦森納等四大國際出口控制體系的國家劃分為“甲”類地區，其余的國家則為“乙”類地區。這壹次把“甲”類地區分為“甲1”類地區和“甲2”類地區，並把日本歸為“甲2”類地區。由此，從韓國出口到日本的戰略物資將延長和增加審查期限和申請文件，變得更加復雜。韓國政府解釋稱，由於日本政府對戰略物資的出口管制系統並不妥當，所以根據原則采取了除名的例行措施。 此次措施可以認為是近乎象征性的宣言。因為沒有像日本壹樣指定特定產品實行出口限制的措施。業內人士新為，通過這項措施，日本企業的損失不會太大。這與日本對3種半導體材料進行出口管制，使韓國相關企業面臨緊急狀況形成了對照。 盡管如此，日本外務省副相佐藤正久聲稱：“如果這是針對日本出口管理措施的應對措施，就可以認為是違反了世界貿易組織的規定。”意思是，他們自己不是經濟報復，是出於正當的出口管理而把韓國排除在“白色清單”之外，而韓國則是對日本的出口限制采取了對抗措施。日本政府宣布了特定的出口限制品種，並率先把韓國排除在“白色清單”之外，完全是自相矛盾，是國際版的“只許州官放火，不許百姓點燈”。 撇開韓國把日本排除在“白色清單”之外的實效性多寡，在國際關系中，針對對方的不正當的行為采取相應的措施，是不可避免的舉動。不過要克制感情用事的政府的反應基調，不應出現動搖。文在寅總統也表示：“針對日本經濟報復的應對不能在感情用事。”在現場擔心馬上將面臨損失的企業家們，在歡迎要求沈著應對的總統發言的同時，但也對執政黨方面湧現強硬發言的情況感到很混亂。中小企業中央會在問卷調查中，企業家的多數回答是希望外交解決和國際合作。兩國都不要搞政治宣傳，而應尋求符合自由貿易和國際分工方面基本精神的解決方案。

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