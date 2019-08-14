寵兒的亡靈. August. 14, 2019 08:23. . 痛苦的歷史只有記住並哀悼才能治愈。上周去世的美國作家托妮•莫裏森這樣認為。值得一提的是，他特別想記住並哀悼那些“沒有人知道名字，沒有人會想起，也沒有出現在傳說中，沒有關於他們的歌、舞蹈和故事”的黑人。他生前成為經典的長篇小說《Beloved(寵兒)》就是一個生動的例子。 故事的中心是可怕的殺人事件。有位母親殺死了兩歲的女兒。這是白人奴隸主試圖抓住她們時發生的事情。母親不希望自己的孩子像牛一樣被出賣，遭受性剝削等各種剝削。為躲避白人主人逃到空房進行反抗，在混亂中殺死女兒也是出於這個原因。死去的孩子名叫寵兒。她想殺掉另外三個孩子，但沒有成功。 作者將這一可怕而又離奇的故事轉換成黑人的傷痛和痛苦,種族不義的記憶和哀悼的故事。寵兒死了，卻成了鬼，住在母親的家裏。 這雖然是幻想和現實共存的魔幻現實小說中才有的故事，但母親不承認女兒的死亡，女兒怎麽能死呢？如果沒有身體，難道不應該有代替身體的鬼魂嗎？這就是母親的心理現實，即心理創傷。母親就這樣生活了18年。 但是不知道是不是因為語言所具備的治愈功能在起作用，不知從何時起，她開始把自己的傷口告訴別人，逐漸承認女兒已經死亡的事實。就這樣過了18年之後，她第一次真正地哭了。終於哭了。哭泣意味著對寵兒的去世感到悲傷和哀悼。女兒的鬼魂就在這個時候離開。 這就是莫裏森提出的治愈之道。不管是個人的還是國家的，傷痛不要放置不管，無論如何都要轉移到記憶空間，說話，為之悲傷並哀悼才能治愈。

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