“柳賢振領銜的道奇隊首發陣容的威力，在MLB歷史上可以排在第10位”. August. 14, 2019 08:22. by 趙應亨記者 yesbro@donga.com. 有分析稱，包括“韓國怪物”柳賢振(32歲)在內的本賽季洛杉磯道奇隊的首發陣容在美國職業棒球大聯盟歷史上可以排在第10位。 13日，CBS體育公開了歷屆美國職棒大聯盟首發陣容第1位到第10位的排名。包括首發投手的常規賽和季後賽成績、獲獎經歷等進行了評定。考慮到投球相關規則的變化等，只把1920年以後的“LIVE-BAll時代”(提高官方用球反彈力，有利於擊球手的時期)列入了評價對象。 截止到13日，在柳賢振取得12勝2負、平均責任失分(ERA)1.45等壓倒性成績的情況下，包括克萊頓•克蕭(11勝2負、ERA2.77)和沃克•比勒(10勝2負、ERA3.08)、裏奇•希爾(4勝1負、ERA2.55)、前田健太(8勝8負、ERA4.12)等選手組成的今年道奇隊首發陣容排在MLB歷史第10位。 CBS體育表示，“目前道奇隊擁有當代最強的常規賽投手克肖和最佳的青年才俊比勒、以及本賽季國家聯盟賽揚獎(Cy Young Award)熱門候選柳賢振。如果再算上世界大賽冠軍戒指的話，這個首發陣容將是‘歷代級’的。” 今年在美國聯盟西部賽前排名第一的休斯敦隊的首發陣容名列第三。以美國聯盟賽揚獎最大熱門賈斯汀•伯蘭德(15勝4負、ERA2.82)為首，蓋瑞特•科爾(11勝5負、ERA2.87)、傑克•格林基(11勝4負、ERA3.08)韋德•馬伊利(11勝4負、ERA2.99)、艾倫•桑切斯(5勝14負、ERA5.60)等人組成了首發陣容。CBS體育表示，“伯蘭德和格林基是未來能夠進入名人堂的球員。綜合潛力和成果，這是毫無疑問的組合。” 歷史上最強的首發陣容是1998年的亞特蘭大隊。當時亞特蘭大隊的五虎將格雷格•麥德斯、湯姆•格拉賓、丹尼•尼格爾、凱文•米爾伍德和約翰•斯莫爾茨共獲得了88場勝利。

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