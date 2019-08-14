把槍口對準韓國的金正恩，宣布完成“3種新武器”. August. 14, 2019 08:22. by 黃仁贊, 孫孝珠 hic@donga.com,hjson@donga.com. 據《勞動新聞》報道，朝鮮國務委員會委員長金正恩13日宣布：“用勝利進展保障無敵軍事力量的新武器系統，建立了連續開發完成的豐功偉績。”他在激勵導彈開發科學家的同時，直接宣布最近接連推出的“3種新型短程導彈”——即“朝鮮版伊斯坎德爾”（KN-23）彈道導彈、“新型大口徑操縱多管火箭炮”、“朝鮮版ATACMS新型短程戰術導彈”等——的開發，已經完成。 金正恩在當天下達“朝鮮勞動黨中央軍事委員會委員長命令第008號”，並表示：“（科學家們）研究開發新的武器體系，在加強自衛性國防力量上創造了具有劃時代意義的轉折點。”他還表示：“國防尖端科學的高難度技術問題得到解決，靠的是我們的力量和智慧、我們的技術依據。”他在高度評價朝鮮迅速開發新型導彈的同時，駁斥了背後有俄羅斯的技術援助的分析。 金正恩同時表示，“突出地實踐了黨的戰略構想和意圖”，對參與新型火箭開發的103名相關軍事科學家破格晉升了壹級。金正恩就武器開發成功親自發布“特別命令”並對外公布，這在歷史上尚屬首次。2017年的洲際彈道導彈“火星-15”型的開發以後，也沒有像這次壹樣的公開破格提拔。韓國政府消息靈通人士表示：“今年2月和4月已經實行晉升人事，此次人事調整是非常罕見的，”“宣布大規模晉升開發者的消息，最終是在對外傳達針對韓國的打擊手段的開發取得了成功。”在此次人事調整中，彈道導彈開發核心人物之壹全壹浩晉升為上將（韓國的中將）。 韓國軍方正在密切註意，在20日韓美聯合軍演結束之前朝鮮再次發動挑釁的可能性。金正恩已經向美國總統特朗普透露了在韓美聯合軍演結束後再次進行對話的可能性，因此聯合軍演結束前有可能進壹步發動挑釁。有分析認為，朝鮮在此之前先後七次挑釁，發射了短程發射體，這壹次可能從潛艇中發射潛射彈道導彈。

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