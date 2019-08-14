美國：“享受政府補貼的人，獲得永久居住權受限”. August. 14, 2019 08:22. by 朴湧 parky@donga.com. 壹直在提高移民門檻的美國總統特朗普政府表示，從10月開始，低收入階層的外國人停留資格或永久居住權及獲得國籍將受到限制。 美國國土安全部12日（當地時間）宣布了用於審查移民的長達837頁的“官方援助不允許入境”規定。根據這壹措施，包括韓國人等合法移民在內，適用對象為382000名官方援助審查對象。美聯社報道說，“每年平均有544000人申請永久居住權”，並作出了上述預測。 按照該規則，接受或有可能能享受美國社會福利等官方補貼的外國人的居留簽證或永久居住權及市民權申請，有可能被拒絕。留學生或憑借就業簽證滯留美國的合法移民者，如果接受過食品優惠券（食品券）、住房補貼、低收入階層的醫療費用支援等公共援助項目等12個月以上，就有可能不能取得永久居住權或公民權。據路透社在報道中分析稱，根據新規定，家屬移民永久居住權申請者將有壹半以上被拒絕。 這被認為是特朗普政府上臺以來最果斷的反移民政策。美國移民局代理局長肯•庫其內利對記者說：“特朗普政府正在通過政府救濟規則，加強對自足和個人責任的理念。”這條規則以在去年10月公布的草案為基礎，在14日刊登在官報後，將於10月15日正式實施。因為這壹規定不進行追溯適用，此前享受優惠的人不會受到損失。

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