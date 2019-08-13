通過法國軍方文件首次確認日軍在越南建立的“慰安所”. August. 13, 2019 07:50. by 趙鍾燁 jjj@donga.com. 法國軍方官方資料首次證實，日軍在20世紀40年代侵略越南，並經營了“慰安所”。 國史編纂委員會(委員長趙光)12日表示，在法國海外領土資料館(ANOM)確認了展示日軍在海防、北寧、河內等越南北部城市設置慰安所的事實的法軍文件。越南地區的日軍慰安所至今只通過口述等部分傳開。 此次確認的法軍1940年10月7日至10日的報告中有這樣的內容，進駐越南北部港口城市海防的日本陸軍和海軍分別將慰安所(Maisons de Tol ́erance)設於“Vien湖畔”。報告書中具體指出，日軍當時設立了軍官、下士官、士兵等三種慰安所，而設立資金的籌措經由保羅•貝爾街的一家貨幣兌換所。另外，1941年2月記錄有25名身份不明的女性抵達海防港的與日軍有關的法軍報告書也得到了確認。 當時越南是法國的殖民統治，第二次世界大戰中納粹占領下的法國維希政府制定的法屬印度支那政府與德國的同盟國日本有著合作關系。日軍1940年9月進駐北部越南，1941年還占領了南部越南。日軍占領越南的路線從海防港延伸至北寧、河內。 標記慰安所的2幅地圖也得到確認。其中的北寧省日軍基地布局圖顯示，慰安所緊挨著日軍基地警戒線，處於日軍的控制和管理之下。河內市內的日軍部署圖也顯示，慰安所與日軍主要設施一起設置在市內。 此次確認的文件再次證明了設立慰安所的實際主體是日軍。國史編纂委員會表示：“日軍在偷襲珍珠港引發太平洋戰爭的1年零3個月前占領越南，並立即設立了慰安所。再次確認了日軍在戰爭當時侵略的每個地方都設置並運營慰安所的事實。”趙光委員長說：“在日本逃避強制動員日本軍慰安婦的責任及反省的現實情況下，這份資料顯得更有價值。” 國史編纂委員會從2016年開始，搜集、編纂日軍‘慰安婦’和戰爭罪行資料。巴黎第七大學教授瑪麗•奧朗朱(音)和旅法史學家李章圭(音)參與了此次調查。

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