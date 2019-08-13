朝鮮越是挑釁越降低應對水位的青瓦臺，安保指揮塔是否正常？. August. 13, 2019 07:50. . 文在寅總統昨天在青瓦臺首席秘書和助理會議上就應對日本的經濟報復表示：“應該保持長遠的考慮，要有決心，並考慮根本性對策。”他沒有提到朝鮮接連的導彈挑釁。青瓦臺相關人士就朝鮮外務省局長談話中粗魯的粗話表示：“對每個單詞、語感進行壹壹回應是否正確？”“最終，這表明了（韓美）聯合軍演壹旦結束就會進行工作磋商的意誌。” 文在寅總統自上月末以來，對朝鮮的5次挑釁沒有發表任何言論。也沒有主持國家安全保障會議全體會議。但是，國家安保室長鄭義溶壹直通過國家安全保障會議常任委員會或相關部門長官會議進行應對。但是，朝鮮越是挑釁，韓國政府的應對水平不僅沒有提高，反而越來越低。 對於上個月25日朝鮮的挑釁，青瓦臺在預定的例行國家安全保障會議常任委員會上表示了“強烈的擔憂”。接著，31日又召開了緊急國家安全保障會議常任委員會，強調了‘徹底的應對態勢“。但是朝鮮並沒有停止挑釁。進入8月以來，青瓦臺三次召開相關部門長官會議，而不是國家安全保障會議常任委員會。對於10日的挑釁，幹脆用視頻舉行了會議。 就青瓦臺而言，他們的判斷可能是，如果對朝鮮的挑釁做出敏感反應，必然會引發更大的挑釁，形成應對和再應對的惡性循環。但是，越是這樣克制應對，朝鮮越會氣焰囂張，壞習慣也會越惡劣。朝鮮前天對韓國大放厥詞和嘲諷，也是這種軟弱的應對招來的結果。盡管如此，青瓦臺仍然認為，朝鮮表現出要參加對美磋商的意向，真是萬幸。 2年前，朝鮮的核、導挑釁和美國的強硬應對相沖突，韓半島陷入了戰爭之前的危機。但是，美國的堅決應對和加強制裁最終使朝鮮走上了談判桌。更何況，現在的挑釁是針對韓國的短程威脅。但是連壹句嚴厲的話都不能說，不但令國民的自尊心受到傷害，朝鮮的挑釁成了家常便飯，美國只拿出了賬單。 不管是國防部還是外交部，外交安保部門只看青瓦臺的眼色，而青瓦臺國家安保室卻只顧著安撫朝鮮。同時，對於真正需要調節剛柔相濟的韓日矛盾，卻引領了強硬壹邊倒的聲音。現政府的外交安保指揮塔功能是否正常運轉，真的令人懷疑。

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