庫比萊的失敗. August. 13, 2019 07:50. by 金聖京記者 tjdrud0306@donga.com. 直到帆船時代，登陸作戰還是壹種危險的冒險。這裏說的，不是海軍陸戰隊分乘2艘小艇向能看到椰樹的海岸劃槳的那種登陸作戰，而是動員巨大兵力追求長期占領乃至完全征服的登陸作戰。海浪吞沒軍隊的可能性比在海邊失敗的可能性更大。很多人猜測地中海是內海，因而海面會平靜壹些，其實不然。在波斯入侵希臘時，克塞爾克塞斯在風浪中失去了比在薩拉米斯海戰中失去的船只更多的船只。 即使平安登陸海邊，軍隊也會從此被孤立。利用季節風的航海時代，哪怕只有時間稍過壹會兒，後續部隊和支援就來不了。從現在起，登陸部隊必須在被孤立的土地上帶著有限的物資進行戰爭。考慮到這些困難，13世紀末庫比萊動員高麗軍嘗試的日本登陸作戰是留存世界歷史上的壹次大膽的嘗試。而且，蒙古軍隊在海戰中是門外漢的種族。 1274年的入侵動員了麗元盟軍2.3萬人。在1281年的第二次進攻中，4萬余麗元盟軍擁有900艘艦船，10萬中國軍人再加3500艘艦船。此外，中國軍隊乘坐著緊急打造的糟糕艦船，從本土出發，經過東海，向九州進行了漫長的航行。 在這場戰鬥中，高麗軍打得非常好。蒙古軍隊名不副實，打得壹般，中國軍隊沒有經歷戰事就落水而亡。討厭日本的人們惋惜地說，如果不是臺風，歷史就會改變。但正如所有的失敗壹樣，這次失敗的原因，壹半也是人災。雖然存在決斷力不足、態度消極、超出意料的日本強烈抵抗等多種錯誤，但是對日本的情報嚴重不足，是所有錯誤的起點。在戰爭中，不是熱情、名分和欲望，而是冰冷的理性支配，才能取勝。但是我們把名分轉換成理性，早已開始分幫結派了。我想建議大家再讀壹遍《孫子兵法》的第壹章。

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