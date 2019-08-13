美國喬治華盛頓大學教授：“不對過去贖罪的日本，是威脅世界經濟的因素”. August. 13, 2019 07:49. by 朴湧 parky@donga.com. 韓半島專家、喬治華盛頓大學教授格雷格•布雷津斯基（歷史學，照片）指出，不對過去的罪惡進行贖罪的日本是世界經濟的威脅因素。 布熱津斯基11日（當地時間）在《華盛頓郵報》發表題為《日本對過去罪惡的贖罪失敗如何威脅世界經濟》的文章，提出了上述批評。他指出：“三星智能手機和平板電腦的價格馬上就會上漲”，“因為可以追溯到第二次世界大戰中日本的殘暴行為的糾紛，正在把韓國和日本推向經濟戰爭的懸崖邊。”接著，他還表示：“日本政府雖然提出對國家安保的擔憂當作（對韓國）制裁的理由，但大部分專家認為，這是對最近（韓國）法院做出的判決，即日本企業應該向二戰強制征用的韓國工人進行補償，進行的報復。” 布熱津斯基說，“日本社會未能承認本國軍隊在二戰期間所作所為並作出反省”，批評了日本與德國不同的做法。接著，他還表示：“日本的年輕人從學校學到的，僅僅是日本在20世紀初單純追求本國利益，因此幾乎感覺不到對過去行為進行道歉的必要性”，“所有這些傾向都加強了國粹主義大眾的記憶，加劇了貿易紛爭。” 他還警告說：“即使（韓日貿易）爭端得到解決，如果日本不為與鄰國和解而做出更壹貫、更廣泛的努力，亞洲將時刻面臨其他經濟和軍事危機。” 布熱津斯基還提到了美國政府為切斷共產主義而向韓日政府施壓，要求盡快解決歷史紛爭的責任。他指出：“韓國領導人在人氣下降時，都選擇日本作為方便的攻擊對象。日本政客則通過不誠實的懺悔努力繼續煽動爭論。”

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