打破1億像素的壁壘…三星圖像傳感器“將超越索尼”. August. 13, 2019 07:49. by 柳根亨 noel@donga.com. 三星電子12日宣布，將打破“1億像素”的壁壘，批量生產1.08億像素的移動式圖像傳感器(Image Sensor)“ISOCELL Bright HMX”。自今年5月推出6400萬像素產品後，短短3個月，再次將像素數增至1.6倍以上。 三星電子相關人士解釋說：“隨著圖像傳感器1億像素時代的開啟，可以拍攝到現有手機無法呈現的細微部分。” 圖像傳感器是將通過照相機鏡頭進入的光線轉換成數字信號，用圖像來顯示的半導體。作為系統半導體領域的核心領域，如果無人駕駛汽車等物聯網(IoT)時代正式開啟，相關市場將會進一步擴大。 有評價稱，三星電子開啟了“1億像素”時代，為追趕市場占有率第一的日本索尼奠定了基礎。據全球市場調查機構IHS Markit透露，三星電子第一季度智能手機用圖像傳感器的市場占有率為17.8%，繼索尼(51.5%)之後居第2位。三星電子系統LSI業務部傳感器事業組組長朴勇仁(副社長)強調表示，“在2030年之前力爭成為傳感器全球第一。”。 三星電子在開發1.08億像素圖像傳感器的初期階段就與中國移動制造企業小米進行了合作。小米繼7日決定將三星電子的6400萬像素產品搭載在自家智能手機“紅米”後，還將使用1億像素產品。對此，日本媒體分析稱“三星正在采取擴大向中國智能手機大企業供應，以打破索尼堡壘的戰略”。 半導體業界相關人士表示：“圖像傳感器也是利用日本出口限制品種氟化氫等的半導體。在惡劣的條件下，三星電子仍進一步拉大了技術差距，從這一點來看，具有另一種意義。”

한국어