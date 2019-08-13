柳賢振取得賽季第12勝，職業生涯第150勝. August. 13, 2019 07:49. by 金培中 wanted@donga.com. 休息11天後再次回到投手踏板的“韓國怪物”柳賢振(洛杉磯道奇隊)變得更加強大。 柳賢振12日在美國加利福尼亞州洛杉磯道奇體育場舉行的與亞利桑那響尾蛇隊的主場比賽中，投了7局取得5個被安打、4個脫三振、1個四壞球上壘，無失分。當天，道奇隊的擊球陣容在第1~3局中取得6分，最終以9比3獲勝，柳賢振也取得了賽季第12勝，同時這也是他的職業生涯(韓美聯盟)第150勝(韓國98勝、美國52勝)。 柳賢振的賽季平均責任失分降低到了1.45，將自己與美職棒大聯賽(MLB)平均責任失分排名第二位的麥克•索羅卡(2.32•亞特蘭大)之間的差距拉大到了0.87。在進行了賽季22場比賽的情況下，獲得如此低的平均責任失分的選手是自2005年的羅澤•克萊門斯之後14年來的第一次。 1日在與科羅拉多隊的比賽中，通過以滑行曲線球為主的投球擊中對方擊球手們要害的柳賢振，當天面對以左手投手的自己為對象派出的首發全員都是右撇子選手的亞利桑那響尾蛇隊，以專利許可的變速球和卡特球為主讓對方擊球手無功而返。在第6局上半局在1人出局1、3壘有人的危機中，面對威爾默•弗洛雷斯擊出雙殺打的球也是變速球。柳賢振當天共投出的91個球中有27個變速球，此外他還利用了卡特球(22個)、二縫線快速球(19個)，四縫線快速球(10個)、鉤球(13個)等“八色鳥”投球。如果算上雖然在數據上被歸類為卡特球，但柳賢振自己稱其為滑行曲線球的“緩慢的滑行曲線球”，站在擊球手的立場上與柳賢振進行博弈是非常困難的。雖然三振只有4個，但是面對27名擊球手，他投出了12個地滾球，壓倒了擊球手的氣勢。柳賢振在第4局下半局的攻擊輪次，打出中堅手前面的安打，在擊球陣容中也顯示出了威力。 柳賢振自去年8月27日與聖地亞哥隊的比賽之後，取得了主場11連勝，與道奇隊的“傳奇人物”奧雷爾•夏爾澤(1984~1985年)、“韓國特級”樸贊浩(1997~1998年)並列排在第二位。如果今後在主場沒有戰敗，只要再取得一場勝利，就能追平2011~2012賽季由克萊頓•克肖創下的道奇隊主場最多12連勝的記錄。 柳賢振也消除了對因脖子中出現的痰液錯過一次出場機會而可能產生的狀態不佳的擔憂。最近，國外媒體紛紛預測說，下賽季柳賢振的年齡將達到33歲，在自由簽約選手(FA)市場上將受到低評價。有評價稱，雖然柳賢振把失分降到最低，但是球威也將隨著賽季的深入不斷下降。但是柳賢振連1個長打(2壘打以上)都不允許，展現出了強大的實力。 當天，《洛杉磯時報》也極力稱贊他表示：“柳賢振的平均責任失分比未來的棒球名人堂(Hall of Fame)成員克肖(2016年1.69)和已經進入名人堂的桑迪•庫珀克斯(1975年)低。他的平均責任失分越低，就越讓我們關註歷史。”

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