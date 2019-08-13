韓國政府把日本排除在“白色清單”之外. August. 13, 2019 07:49. by 世宗=崔慧玲記者、常駐東京記者 朴亨俊 herstory@donga.com,. 韓國政府決定，最早從9月初開始，把日本排除在出口戰略物資時簡化許可的“白色清單”之外。分析認為，這是對日本將韓國排除在本國“白色清單”之外而采取的相應措施。但是，像日本指定的半導體3大素材壹樣針對日本的強力措施只保留了可能性，這次沒有包括在內。 產業通商資源部長官成允模12日在政府世宗大廈表示，將變更現行戰略物資進出口告示，將“白色清單”甲類地區分為兩組。現有的29個“白色清單”國家中，除日本之外的28個國家被劃為“甲1”類地區。日本則被安排在新設立的“甲2”類地區。屬於“甲2”類地區的國家只有日本。成允模解釋說：“在四大國際出口管制體制的成員國中，很難與違反國際出口管制基本原則運營制度或發生不當運營事例的國家進行緊密的國際合作。” 日本所屬的“甲2”類地區，原則上將與沒有加入瓦森納體制等4大出口管制體制的“乙”類地區國家壹樣。綜合許可有效期將縮短為兩年，比“甲”類地區國家（3年）短壹年。申請文件也從1個增加到3個。原本可以實行包括性許可的1138個非敏感品種戰略物資將全部轉換為個別許可。在1735種戰略物資中，有597種產品現在針對“白色清單”國家也實行個別許可制。 除非有特殊情況，例如簽訂兩年以上的長期出口合同，否則不允許實施壹攬子許可證。另外，被韓國政府指定為自由貿易準交易者（CP）的韓國出口企業中，只有得到最高等級AAA的企業才能得到包括性許可。 個別許可則變得更為嚴格。申請文件將從原來的3種增加到5種，審查時間將從現在的5天增加到15天。不過，這仍然短於日本的個別許可處理時間（90天）。 此次修訂案將根據通常的告示修改程序，進行20天的行政預告，並在此期間收集意見。之後經過法制處的審查，預計9月中旬正式實施。 此次措施中不包括類似日本將半導體三大原材料單獨指定為許可品種的品種指定措施。政府表示：“此次告示的修訂只是制度上的改善，個別品種的指定與此無關，所以沒有涉及。”但是，指定商品時，只要變更進出口告示就可以，因此還沒有使用決定性的籌碼。 日本媒體12日以快訊形式報道了韓國政府將日本排除在“白色清單”之外的消息。日本廣播協會（NHK）電視臺報道說：“韓國產業通商資源部宣布，把日本排除在29個國家——韓國出口管理優待對象國之外，並把日本分類為新設立的集團。”

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