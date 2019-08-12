裝模作樣的加強安全引發的洪川幼兒園校車事故. August. 12, 2019 07:33. . 9日上午，在江原道洪川的壹家幼兒園停車場，發生了壹名上學的5歲女孩被壹輛倒車的幼兒園面包車撞死的事故。校車司機載著參加體驗學習的8名學生和2名帶隊教師正在倒車，但沒發現從父母車上下來進入幼兒園的受害兒童，發生了事故。以忠北清州2013年3月金世琳（音譯，事故當時3歲）被校車撞死為契機，制定了旨在大幅強化幼兒園校車安全義務的“世琳法”，但年幼的生命再次犧牲。 此次發生事故的校車只裝有後方感應傳感器，而沒有安裝駕駛員可以親眼確認車輛後面情況的後方攝像機。根據2014年修訂的法律，幼兒園校車必須義務安裝後方攝像機。但是事故車輛以在法律改變之前的2011年登記為幼兒園車輛為由，沒有安裝後方攝像機。 考慮到修訂法律的宗旨是謀求通勤安全，本應該對已經登記的車輛安裝後方攝像機。這說明，無論怎樣強化安全對策，如果不在實行過程中放棄安逸、僵硬的姿態，就會出現很多漏洞。只有交通部門和教育機構的工作人員都以父母的心情來操心兒童的安全，才能結束這種無可奈何地失去幼小生命的悲劇惡性循環。

한국어