如果想發展原材料和零部件，還要修改繼承稅. August. 12, 2019 07:33. by 河任淑記者 artemes@donga.com. 最近，關於發展壯大原材料、零部件企業的討論正在如火如荼地進行，記者見到企業主們時，他們說，“現在的討論只有壹半”。討論如何發展壯大脆弱產業確實有意義，但就算是那樣培養出了，過了這壹代，公司就會萎縮，或進入並購市場，稍有不慎，很容易落入外國企業手中。據說這是因為繼承稅法負擔比世界上任何國家都重。 某國際水準的電子原材料、零部件企業的老板表示，為了減輕子女繼承股份的負擔，“到時候會把股份變成零”。因為想把股份繼承下去，就要用稅金繳納不多的現金或房地產，還要出售股份，成為被其他股東罵的“不負責任的經營者”，所以才有了這樣的想法。他解釋說，如果將本人的股份減持為零，其他股東的股份就會上升，就可以少挨罵，獲得現金資產。“因為繼承稅太高了，雖然現在孩子還小，也要提前想好這種變通的方法。” 實際上，韓國的繼承稅稅率在世界上也算非常嚴酷。首先，繼承稅率為50%，再加上作為最大股東的附加稅，還要繳納股份的30%（等到稅法修訂案通過，從明年起，最大附加稅率將降至20%，但負擔依然沈重）。再加上農漁村稅，為了繼承價值1億韓元的股份需要繳納的稅金超過7000萬韓元。 目前中小企業不僅免征附加稅，還扣除壹定金額，但標準也太低。如果要免除附加費，資產總額要低於5000億韓元，以金屬及電器制造業為例銷售額要低於1500億韓元。最近，壹般性的中小企業的銷售額很多情況下都要超過1500億韓元。想要成為減免對象，銷售額必須低於3000億韓元。另外，繼承家業以後的10年間（稅法修訂案通過後，這壹期限是7年），如果更換行業或減少雇用人員或降低資產額，就要吐出優惠。 我們要培養的原材料、零部件產業因為是高附加值產業，銷售額超過1萬億韓元的情況也很多。因此，在中小企業社長們看來，這就是在要求不能對行業、人員、資產動手，因此，不要根據第四次產業革命進行新事業構想，也不要根據業況對人員及設施進行結構調整。 如此壹來，很多六七十歲的中小企業老板就會思考和分享如何“毀掉”自己壹生精心培育的公司，資助子女創辦的新公司。某證券業界的私人銀行家表示：“即使想納稅交給下壹代，也太過分了，所以不敢想。怎麽能光是罵他們呢？” 對於家業繼承稅，應該超越“對不勞而獲征稅”的觀點。美國、英國、德國等國家在繼承家業時的基本繼承稅比我國低，而且在銷售額、員工人數、企業維持條件等方面適用靈活的標準，這是有理由的。有些國家在維持家業的情況下，推遲執行繼承稅。他們認為，如果誕生壹家健康企業，為國家增加附加價值，創造工作崗位，那麽讓企業繼續經營下去，比用懲罰性稅金讓企業老板罷手更好。 在經濟不景氣的情況下，為繼承苦惱而出手公司的中小企業主本來正在增加。與他們交易較多的某金融公司甚至與並購中介公司簽訂了合約。誰又能保證，這家中介公司壹定會把韓國企業作為買方帶來？ “這是為了培養具有世界水平的原材料、零部件企業，這樣的企業怎麽會在20年至30年內成出現呢? 要想像德國那樣出現有100年至200年歷史的企業，必須創造條件。”這是壹個中小企業社長的呼籲。

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