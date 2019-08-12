28歲的特勞特，即使現在馬上退役也足以加入“名人堂”. August. 12, 2019 07:32. by 趙應亨記者 yesbro@donga.com. 邁克•特勞特(28歲•洛杉磯天使隊)似乎一輩子都會記得自己在美國職業棒球大聯盟上轟出的第279記本壘打。 11日，在美國波士頓芬威公園球場舉行的與波士頓紅襪隊的客場比賽中，特勞特作為2號擊球手兼中堅手首發出場，並在第三個擊球位擊出了越過左側圍墻的本壘打。在第6局無人出局1壘有人的情況下，特勞特攻取紅襪隊首發投手裏克•波塞羅投出的第一球，以飛行距離130米、時速170公裏的擊球，越過了象征該球場的高度11.3米的“綠色怪物”。 這是特勞特在芬威公園球場首次擊出本壘打。至此，特勞特在本賽季美國聯盟的15個球場上都打出了本壘打。雖然他自2011年進入頂級聯賽以來，曾獲得過2次新人獎、2次最有價值球員、6次銀棒獎、連續8年參加全明星比賽等各種記錄，但沒能創下“芬威球場本壘打”的紀錄。特勞特說，“以前，我曾經幾次認為能越過圍墻的擊球都被‘綠色怪物’擋了下來，這次終於成功越過了。對方首發球員波塞洛在前兩次擊球位上都以正面決勝負。我一直在等著飛向中間的球的到來。” 擊出賽季第39記本壘打的特勞特如果在本賽季剩余的比賽中再擊出3個本壘打，將超越2015賽季的41記本壘打。在本賽季開始之前，特勞特與天使隊簽訂了美國4大體育史上最高金額的12年總價4.265億美元(約5169億韓元)超級大合同，連日來他證明了自己的價值。截至11日的現在，他交出了擊球率0.299(第22位)、39記本壘打(並列第1位)、92打點(第3位)、OPS(出壘率+長打率)1.112(第2位)的數據，除了擊球率之外，在其他指標方面都處於領先圈。 7日(當地時間)迎來生日，年滿28歲的特勞特的WAR(替補選手對比勝利貢獻度)為71.7，如果只算27歲之前的成績的話，他壓倒同年齡時的傳奇明星塔伊•科布、米基•曼特爾等，占據歷史第一位。從整個美國職業棒球大聯盟來看，在歷屆擊球手中，他可以排在第60位，包括投手在內，能排在第90位。僅看現在的WAR，他就已超過加入棒球名人堂的托尼•格溫、伊萬•羅德裏格斯、巴裏•拉金等選手的記錄，因此，即使現在馬上退役，也足以加入名人堂。

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