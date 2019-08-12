平昌大關嶺音樂節閉幕演奏會... 無愧為全明星水準. August. 12, 2019 07:33. by 平昌=柳潤鐘 文化專門記者 gustav@donga.com. 全明星不愧為全明星(名副其實)。年輕人也確實讓人感到了年輕的活力。慶典很熱鬧。 10日在江原平昌阿爾卑斯音樂帳篷舉行的今年平昌大關嶺音樂節閉幕演奏會《幸福地活著》是一場精密且充滿活力的樂團和令人滿意地發揮他們精湛技藝的指揮家、有技巧的選曲、度假地的休閑的氣氛融為一體的名演奏。 去年首次亮相的平昌慶典管弦樂團以在歐洲管弦樂團活動的韓國團員為中心組成。這似乎是著眼於聚集“世界管弦樂隊的全明星”的盧塞恩音樂節管弦樂隊的概念。這種非常設樂團在特定的季節進行短期練習，不利於穩定組合的形成。但是10日的演出打破了這種成見。第一首曲子門德爾松《Fingal’s Cave》展開部開始部分弦的透明回響創造了久久不能忘懷的瞬間。樂團團長李智慧自始至終以大動作的運弓，主動主導了弦樂部分。 第一首曲子《Fingal’s Cave》和第二首弗拉迪格羅夫《第一號小提琴協奏曲》、最後一首曲子貝廖茲的《夢幻交響曲》，這三首曲子除了分別是作曲家誕生210周年、誕生120周年、逝世150周年之外，有很多的共同之處。 它們都是極具繪畫感的作品。每時每刻都會有新的畫冊展開。這與今年該音樂節的主題“另類故事”相吻合。管弦樂團以縝密的合奏和完美反應指揮者要求的有機色彩，突出了節目的繪畫性。 保加利亞音樂教父弗拉迪格羅夫的《第一號小提琴協奏曲》，對於擔任獨唱的斯韋特林•盧塞夫來說，猶如一首“簡版曲”。盧塞夫出生於保加利亞，曾任首爾市立交響樂團團長，是一位韓國觀眾熟悉的面孔，他以民俗節奏為基礎，將這首曲子堅韌而富有彈性的節奏、其肉食性發揮得淋漓盡致。管弦樂在其背景上繡出了華麗的花萼。 西班牙廣播交響樂團首席指揮巴勃羅•岡薩雷斯和前面幾首曲子一樣，在貝廖茲的《夢幻交響曲》中也沒有做任何新奇的事情。與樂團的新鮮和精密一起陶醉。phrase(分節)沒有退縮，而是簡明扼要。阿爾卑斯音樂帳篷以中音域為主，反響稍大，很符合這種空間的特點。在描繪《魔女們的盛宴》的最後5個樂章中，指揮家們很容易陷入瞬間變換節奏或誇大強弱對比的誘惑。 但當天的演奏並非如此。反而刻畫出了更清晰、更有說服力的聲音。 演奏結束後，團員們沒有退場，而是相互擁抱，在舞臺上相互合影、歡呼。部分觀眾也與他們相映成趣。雖然在“俗世”中熱帶夜肆虐，但慶典落下帷幕的這個地方卻很容易讓人聯想起9月清涼的夜晚。

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