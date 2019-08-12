特朗普：“韓美軍演荒唐可笑，耗資巨大”. August. 12, 2019 07:33. by 朴湧 parky@donga.com. 美國總統特朗普10日（當地時間）就韓美聯合軍事演習表示，“荒唐可笑，耗資巨大（ridiculous and expensive）”。這是在朝鮮發射兩枚被推測為短程彈道導彈的發射體後15個小時作出的表態，分析認為，他是從費用角度考慮與安保直接相關的同盟問題。 特朗普總統前壹天在新澤西州貝德敏斯特的“特朗普國家高爾夫俱樂部”開始為期10天的休假，他在這壹推特上也再次提到了朝鮮國務委員會委員長金正恩前壹天寄來的3頁親筆信。特朗普強調：“（金正恩親筆信的）相當壹部分是對荒唐的、耗資巨大的（韓美軍事）演習的不滿。這是對短程導彈試驗的小歉意，試射會持續到（聯合軍事）演習結束的時候。” 特朗普還說：“我期待著在不太遠的未來會見金正恩委員長。沒有核武器的朝鮮將成為世界上最成功的國家之壹。”有分析認為，隨著特朗普總統連續兩天提到金正恩的親筆信，陷入膠著狀態的朝鮮無核化工作磋商將在11日至20日舉行的韓美聯合指揮所演習結束的本月下旬重啟。 特朗普談到韓美軍事演習的費用問題後，美國主要媒體紛紛批評和憂慮，稱其“只偏袒朝鮮”。《華盛頓郵報》10日指出：“總統似乎再次背著自己的軍隊和同盟國，站在了朝鮮壹邊”，“他本人雖然表示美國軍隊和韓美軍事演習是維持戰鬥態勢的必要條件，但對認為演習沒有價值的（朝鮮）主張，沒有進行反駁。”

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