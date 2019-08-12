夏天就開始報名的“冬季學校”寄宿入學補習學校. August. 12, 2019 07:33. by 崔예나 yena@donga.com. 家長A某的兒子現在是高中1年級，最近他正忙著打聽主要寄宿補習學校的“冬季學校(winter school)”信息。冬季學校是指高考補習學校利用寒假時間對預備高一至高三學生開展的專題講座。特別是寄宿補習學校冬季學校的人氣很高，從現在開始盡快報名才能上。A某在聽到周圍人說的“在過於封閉的氛圍下學習的話，孩子會受到壓力”時，起初猶豫了一會兒。但是，與每天叫醒睡著的孩子往返於江南的學院相比，A某認為在寄宿學院吃住學習更有效，因此，最終他還是決定申請冬季學校。 高二開學在即，各主要寄宿補習學院都在進行冬季學校的招生工作。 一般12月最後一個周六開課，8月中旬開始接受報名，9月中旬結束。不過，據學校工作人員介紹，今年咨詢及報名的家長比去年多，估計9月上旬報名工作就能結束。 今年冬季學校的申請之所以集中，是因為擴招等大大小小的考試制度變化。預備高二升入大學的2022學年度入學考試時，定時比率將擴大到30%以上，這將增加大學入學考試(高考)負擔。另外，語文和數學將分為必修科目和選修科目。在數學和社會探索、科學探索方面，文理分科將消失。在預備高三參加的明年高考中，定期選拔人員也將比現在增加。人文學科的數學領域比現在更復雜。預備高中1年級的情況是，由於自律型私立高中的大量取消，分配到普通高中的可能性變大，因此想提前營造學習氛圍的家長們也選擇了冬季學校。 一般來說，進入寄宿補習學校冬季學校後，早上6點起床到晚上11點就寢前，都要完成緊張的學習日程表。所以，這些培訓班都宣傳“為高考塑造頭腦和身體”。課程從上午8點前後開始，一直持續到下午6點。之後是自主學習。周末聽講座或準備高考隨時招生用的自我介紹書或論述、面試等。B補習學校的情況是，通過每日測試和每周測試，在退所前進行模擬考試形式的綜合測試。特別是，為了提高學生的學習積極性，將在公告欄上公布所有學生的成績。 嚴格的生活管理也是必不可少的。大部分寄宿補習學校都位於京畿地區。特別是京畿道龍仁市很多，學院界稱其為“龍仁帶”。學生們穿著運動服等集體服裝生活，只能攜帶手機和基礎化妝品。 B補習學校不允許異性交往，也不允許男女同席或對話。吸煙也是不被允許的。如果被發現，將立即提交懲戒委員會。如果吵得沸沸揚揚，被罰1、2分，累計到5分就要寫檢討。另外，為了讓其他學生也能容易認出，會讓犯錯學生穿印有“懲戒”字樣的背心，嚴重的話甚至會采取“勸退”措施。C學院的情況是，如果有3名以上的學生聚集在走廊，也是會被扣分的。 寄宿補習學校冬季學校大部分會報名資格通過模擬考試成績和內審成績加以限制。入補習學校時，根據班級編排考試分為“首爾大學班-牙醫大學班”“延高大學班”等。費用包括學費、住宿、夥食費等約為300萬韓元。學生家長D某說：“每個科目都上補習班，給學生提供餐費和零花錢，整個假期都在吵著叫孩子不要玩遊戲，壓力也很大，在考慮這些因素之後其實價格算是比較低廉的。”由於住宿問題得到解決，地方學生較多也是一大特點。Mega學習教育相關人士表示：“首爾、京畿、仁川等首都圈的學生占40%，其他地區的學生占60%左右。”

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