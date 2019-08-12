朝鮮說文在寅總統“淩晨睡不好覺”，嘲諷他為“膽小狗”. August. 12, 2019 07:33. by 朴孝睦記者 tree624@donga.com. 朝鮮在韓美舉行聯合指揮所演習的第壹天即11日，事實上對文在寅總統進行了露骨的威脅，稱其“淩晨睡不好覺”，同時還不加掩飾地進行了近乎嘲諷的指責，稱其為“傻瓜”“膽小狗”。 據朝鮮中央通訊社報道，朝鮮外務省負責美國事務的局長權正根（音譯）在當天的談話中批評稱：“都說傻瓜越大越傻，說的就是南朝鮮當局者”，“如果認為換個名稱就能改變演習的侵略性，或者說我們就會輕松放它過關，那就是打錯了算盤。”他還說：“青瓦臺在不是戰爭時期召開緊急關系長官會議，鬧哄哄地折騰了壹番。”“連射程都不能正確判定，手足無措，成了萬人笑柄，不但沒有從中吸取教訓，反而在淩晨連覺都睡不好，折騰的樣子真是可笑。” 權正根還說：“青瓦臺的這種作態，在南朝鮮的國民眼裏或許是想好好打理安保的‘主人’，但在我們眼裏，卻只能被看成膽小的狗更會大聲吼叫”，“青瓦臺如此操心安保問題，自然是睡不好淩晨的覺了。”這是在諷刺文在寅總統提出的“韓半島駕駛席論”，並暗示可能再次發起挑釁。 分析認為，特別是講話中兩次提到“淩晨覺”，指的是去年4月27日舉行的板門店韓朝首腦會談上，朝鮮國務委員會委員長金正恩承諾中斷導彈試驗，並表示“我願意再次確認，不會再讓（文在寅總統）淩晨睡不著覺。” 朝鮮外務省對聲稱“如果威脅我們，朝鮮就是敵人”的國防部長官鄭景鬥表示：“如果讓像鄭景鬥壹樣的搞笑形象出面，為了挽回壹點面子而胡言亂語，那麽就是企圖用油來滅火的愚蠢行為。”

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