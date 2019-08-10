想去足球場看守門員對決. August. 10, 2019 07:03. by 李沅柱 takeoff@donga.com. 本賽季職業足球K1聯賽守門員的存在感比以往任何時候都要突出。也有很多守門員的人氣不亞於前鋒。“守門員選手全盛時代”的先鋒是蔚山金承奎(29歲)和大邱趙賢祐(28歲)。2008年在蔚山出道，效力了8個賽季，2016年轉會到日本J聯賽神戶勝利船隊的金承奎本賽季重新回歸娘家球隊，就立馬展現出了引人註目的面貌。雖然在去年的俄羅斯世界杯上輸給了趙賢祐，但在國家隊主教練保羅•本托的體制下，他重新擔任主力，在國家隊的地位也恢復了。在本托教練手下，金承奎參加了11場比賽，趙顯佑參加了4場比賽。 本托教練高度評價了金承奎的後場組織能力。有評價認為，他在最後面協調球隊的防守，同時用準確的長傳來動搖對方的防守，以犀利的進攻串聯前後的能力在國內守門員中是最高的。蔚山隊在金承奎缺席時平均每場比賽僅攻入1.7球，但在金承奎復出後的兩場比賽中，球隊共攻入8球。在24輪與濟州的客場比賽中，更是追平了本賽季的單場最多進球記錄，以5比0大勝對手。 在俄羅斯世界杯上成為明星的趙賢祐也保持著K聯賽的“國家隊守門員”的地位。 在上月26日與尤文圖斯的友誼賽中，他阻擋了馬裏奧•曼朱基奇和岡薩洛•伊瓜因等世界級選手的突然射門，從而贏得了名聲。趙賢祐是目前K1聯賽最佳守門員。今年他出戰了24場比賽，只丟了22個球。場均失球數不到一個。零封對手場次共10場，居該領域單獨第一。 金承奎和趙賢祐將於11日在蔚山舉行的第25輪聯賽比賽中相遇。這是兩位選手的首次對決。卡塔爾2022年世界杯亞洲區第二輪預選賽即將開賽，本托主教練將前往現場觀戰，兩位王牌門將的對決或將更為精彩。 雖然還沒有入選過成人國家隊隊，但“永遠的冠軍候選”全北隊的宋範根(22歲)也進入了人氣守門員的行列。出道賽季的去年就擔任主力，在19場比賽中保持不失球(第1位)的他，今年也以毫無起伏的狀態守住了全北隊的球門，被選為有力的“年輕選手獎”候選人。截至9日的現在，金承奎、趙賢祐、宋範根鎮守球門的3支球隊分別排在了本賽季球隊失球最少的第1位(蔚山•19個失球)和並列第2位(24個失球)。 雖然K1聯賽出場數只有2次，但也有很受球迷喜愛的守門員。他就是國際足聯(FIFA)20歲以下波蘭世界杯亞軍韓國隊的主力門將李光淵(20歲•江原)。江原相關人士表示：“20歲以下世界杯之後，李光淵的球衣總是賣光。如果在網站上上傳李光淵相關的內容，反響非常熱烈。”

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