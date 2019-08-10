BTS單曲專輯在日本發行一個月後銷量突破百萬張. August. 10, 2019 07:04. by 東京=金範錫 常駐記者 . 雖然韓日關系惡化，但韓國流行音樂在日本的人氣依然很高。9日，據日本權威音樂排行榜統計機構“Oricon”透露，從日本唱片協會那裏得到確認，韓國7人偶像組合防彈少年團(BTS)上月3日發行的日語CD單曲《Lights/Boy With Luv》時隔一個月銷量突破百萬張。 海外男歌手(包括組合)發行的單曲唱片銷量突破100萬張是自Oricon排行榜正式開始統計的1968年以後51年來的第一次。日本男歌手最後一次達成該成就的是2007年聲樂家秋川雅史演唱的《化作千縷風》。防彈少年團的這首單曲在發行第一周後就賣出了62萬張。因此，防彈少年團也成為Oricon排行榜上首周單曲銷量最高的海外歌手。甚至出現了參照防彈少年團的名字、舞蹈、時尚等組建的名為“彈道少年團”的模仿組合。 9人女子組合“TWICE”也於上月17日和24日連續發行了兩張單曲《Happy Happy》和《Breakthrough》。兩首單曲在首周分別售出24萬張和22萬張，證明了其人氣。 對韓國文化整體的關心也很熱烈。9日，日本主流報紙《每日新聞》刊登了題為《日本國內掀起的韓國文化熱潮》的特別報道。時裝、飲食等源自韓國的最新潮流時尚正在向日本1020一代擴散，記者日下部元美親自前往東京韓人城“新大久保”進行了采訪。她說：“平時下午也有20多歲的日本年輕人擠滿了新大久保街，感覺就像是著名旅遊勝地一樣。” 據《每日新聞》報道，流行趨勢調查機構TT Soken對以東京為中心的關東地區的125名15~18歲女高中生進行了有關自己喜歡的日本場所的輿論調查。結果顯示，“新大久保”在女高中生們最喜歡去的地方中排名第二。這一排名高於東京著名主題公園迪斯尼樂園(第3位)和東京著名時裝街原宿(第5位)。韓流專家、日立大學教授權勇錫(音)表示：“最近，說韓語、介紹韓國文化的日本YouTuber也在增加。”

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