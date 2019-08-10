不斷確認“郵件來了嗎”的你，中毒了！. August. 10, 2019 07:03. by 金起允記者 pep@donga.com. 你在職場中打開新的電子郵件平均需要花多長時間？1分鐘還是5分鐘？如果考慮是慢性子的人的話10分鐘？ 答案是6秒。在公司收到的電子郵件中，70%的郵件在到達你的郵箱後平均6秒鐘就被打開了。作者對不斷確認什麽，在收件箱中必須出現“沒有未讀郵件”的語句的現代人作出了“目標中毒”的診斷。 在美國紐約大學教心理學、市場營銷的作者是研究現代人經歷的各種中毒問題的學者。特別是他長期研究因科技而新出現的在線、手機、行為成癮等問題。他把一本書命名為《科技時代的新災難》，警告“我們都是癮君子”。 他為了揭露人類的中毒現象，生動介紹了從史前時代開始人類就“患”的中毒。熱帶水果、香煙、毒品、可口可樂等作為事例登場。有趣的是，這是因為人類內在的名為“DRD4-7R”的基因。這個不顧危險，追求感官刺激的基因，在今天已變成一種名為“DRD4-4R”的基因。據說，擁有該基因的10%的人比別人更容易中毒。 當然，中毒不一定就是有無基因的問題。事實上，每個人都會受到各種中毒的困擾。作者主要提出的問題是“行為中毒”。過去中毒只意味著“藥物中毒”，但最近出現了目標•反饋•向上•難易度•關系•購物中毒等各種各樣的範疇。 舉個例子吧。比起我的身體，你更珍視手機。因為昨晚開始“刷劇”的Netflix系列，他連覺都睡不好。相信明天一定會比今天更好。這些都是現代人所患的中毒。 關於目標•向上中毒的說明也很有意思。作者為了查明這一點，查看了“每1000本書中出現‘追求目標’這一表述的比率”“出現‘完美主義’這一單詞的書的比率”。上世紀80年代以前，“0”前收斂的比例驚人地與科技發展相吻合，並出現了大幅增長，進入21世紀後直線上升。這是人類又一新的中毒。 那讀這本書之後能從中毒中解放出來嗎？總而言之，沒有正確的答案。書中詳細說明了你為什麽陷入焦慮和焦慮之中、為什麽那種中毒難以停止等。與其說該書是中毒的“逃生指南”，不如說書更像是一本關於中毒的“研究書”。 當然，作者在書的末尾也介紹了一些關於中毒的自己的“解決方案”。看著對Netflix、電視劇達到忘我境地的讀者痛苦的樣子，他提出了如下對策。 在一個故事中出現未完結狀態(充滿懸念的結尾)之前，停止觀看。或者，如果沒有那種自信的話，只能收看並中斷到下一個故事解除未完結狀態為止。即，收看每一個故事開始前5分鐘到下一個故事開始前的方式。 作者說：“(這樣做之後)視聽的樂趣不會減少，但忘我的可能性會減少。跟著作家寫好的類似麻藥的系列作品的結構走是不可取的。”

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