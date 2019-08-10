三星在DRAM市場的占有率時隔6個季度達到“最高”. August. 10, 2019 07:03. by 徐東一 dong@donga.com. 三星電子今年第二季度(4~6月)在全球DRAM市場上創下了6個季度以來的最高市場占有率。有評價稱，在日本政府限制出口、全球存儲半導體業況低迷等不確定的經營環境下，三星憑借技術競爭力甩開日本、中國競爭企業的追擊，正在鞏固市場控制力。 9日，據全球市場調查企業Dram Exchange透露，三星電子今年第二季度在全球DRAM市場上的占有率為45.7%。與去年同期(43.6%)相比上升了2.1個百分點，這是自2017年第四季度(46.0%)以來市場占有率最高的一次。排在第二位的SK海力士為28.7%，與去年同期(29.9%)相比出現小幅下降。三星電子、SK海力士的市場占有率合計為74.4%，韓國企業的存儲器半導體壓倒了全球市場。 但是Dram Exchange分析稱：“日本限制材料出口、中國半導體企業崛起等帶來的不確定性正在使三星電子和SK海力士的前景變得暗淡。”

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